SE SIETE CALVI, CERCATE DI ESSERE CAUTI - GLI UOMINI PELATI HANNO MAGGIOR RISCHIO DI CONTRARRE IL CORONAVIRUS: ECCO IL MOTIVO - L'ORMONE MASCHILE ANDROGENO, LA RAGIONE PER CUI GLI UOMINI DIVENTANO CALVI MENTRE INVECCHIANO, SAREBBE UN RICETTORE DEL COVID-19...

Da www.ilcorrieredellosport.it

coronavirus calvizie

Gli uomini calvi potrebbero avere un rischio maggiore di morire di coronavirus. Il motivo? Secondo quanto rivelato da alcuni studi scientifici, gli ormoni maschili aiutano le cellule ad attaccare il virus. L'ormone Androgeno, che provoca la caduta dei capelli negli uomini, è stato collegato ad alcuni dei casi peggiori di Covid-19 negli ospedali spagnoli.

La scoperta potrebbe essere chiamata "il segnale di Gabrin" (Gabrin Sign), dal momento che il primo medico americano a morire per la malattia negli Stati Uniti è stato il dottor Frank Gabrin, un uomo calvo. Il professor Carlos Wambier, autore principale dello studio chiave dietro la scoperta della Brown University, ha dichiarato a The Telegraph : "Pensiamo davvero che la calvizie sia un perfetto predittore di gravità".

coronavirus calvizie

Un rapporto pubblicato questa settimana da Public Health England ha sottolineato come gli uomini in età lavorativa avessero il doppio delle probabilità delle donne di morire per il virus: "Pensiamo che gli androgeni o gli ormoni maschili siano sicuramente la porta d'ingresso del virus per entrare nelle nostre cellule", ha aggiunto il prof. Wambier.

calvizie 6

Quest'ultimo ha condotto due studi in Spagna, trovando in entrambi un numero sproporzionato di uomini con calvizie maschile che sono stati ricoverati in ospedale con la malattia in uno stato grave. In uno studio - pubblicato sul Journal of American Academy of Dermatology - su 122 pazienti, il 79% degli uomini che si sono dimostrati positivi in ??tre ospedali di Madrid erano calvi. Nell'altro, su 41 pazienti analizzati in Spagna, è stato riscontrato che il 71% fosse calvo. Va notato però che si trattava di studi su scala relativamente piccola, di conseguenza non abbastanza numerosi per poter avere delle vere e proprie evidenze scientifiche.

calvizie 9