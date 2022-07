5 lug 2022 12:46

SE UNA SPARATORIA NON BASTA, ECCONE UN’ALTRA – I COLPI, LE URLA DI TERRORE E UN’ORDA DI GENTE CHE TENTA DISPERATAMENTE DI SCAPPARE: LE SCENE DI PANICO FILMATE PER LE STRADE DI PHILADELPHIA DOVE, A POCHE ORE DALLA STRAGE DI CHICAGO, C’È STATA UN’ALTRA SPARATORIA DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL 4 LUGLIO – UN UOMO HA APERTO IL FUOCO SULLA FOLLA, FERENDO DUE POLIZIOTTI CHE SONO STATI TRASPORTATI IN OSPEDALE. L’AGGRESSORE È ANCORA IN FUGA – VIDEO: IL PANICO DURANTE L’INTERVISTA INTERROTTA DAGLI SPARI