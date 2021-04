SE SPERIAMO DI FARCI CAPIRE DAI MARZIANI, ALLORA STIAMO FRESCHI! – LA NASA HA SPEDITO SU MARTE IL SUO ROVER CON UNA SERIE DI MESSAGGI IN CODICE CHE SONO A MALAPENA COMPRENSIBILI AGLI UMANI, FIGURIAMOCI AGLI ALIENI: DAI COLORI DEL PARACADUTE CHE CONTENGONO UNA SCRITTA IN CODICE BINARIO AI SIMBOLI SULLA RUOTA FINO AL NUMERO 10.932.295, OVVERO LE PERSONE CHE HANNO INVIATO I LORO NOMI ALLA NASA, INSERITI IN UN MICROCHIP A BORDO – E C’È ANCHE UN RIFERIMENTO ALLA PANDEMIA… - VIDEO

Pensare che la NASA abbia mandato su Marte un rover con dei segnali in codice fa un po’ sorridere, eppure è proprio così. Non lo ha fatto per lanciare una sfida ai possibili marziani, ma solo per rendere più emozionante la missione e forse per far sì che si parli più a lungo della missione stessa. Ma quali sono questi messaggi, alcuni espliciti, altri invece, molto meno? Eccoli tutti, spiegati uno per uno.

Sicuramente il più evidente e quello che ha già fatto parlare maggiormente di sé è il paracadute che ha permesso al rover di frenare la sua corsa verso la superficie marziana. I colori del paracadute non sono casuali, ma se decifrati contengono la scritta (in codice binario) “Dare mighty things” (Osare cose potenti), ossia una frase del Presidente americano Roosevelt che è diventata un motto della NASA.

Su una ruota, precisamente quella anteriore di sinistra sono stati disegnati due simboli. Mentre uno è facile da capire, si tratta del DNA, delle specie viventi, l’altro meno. In realtà si tratta dell’impronta che il rover lascia sulla superficie marziana, insomma il suo DNA.

C’è poi una placca in titanio che è fissata sulla parte superiore del braccio robotizzato. Al di là del nome della Missione ben evidente “MARS 2020” a destra vi è la scritta: AONREHMELN1730055. Si tratta del primo PIN (Product Identification Number) che Society of Automotive Engineers ha rilasciato al di fuori della Terra.

In pratica si può paragonare a una sorta di Vehicle Identification Number che potremmo identificare come il numero di telaio delle auto italiane e che dà informazioni sul veicolo.

La storia dei rover

Una targa in alluminio racconta la storia dei rover della NASA su Marte. Da Pathfinder a sinistra, a Spirt e Opportunity a Curiosity e arrivare a Perseverance con il suo piccolo elicottero Ingenuity.

Censimento

Interessante è la targa che è stata posta su una trave di sostegno trasversale del rover che riporta un numero: 10.932.295. Sono le persone che hanno inviato il loro nome alla NASA e che è stato inserito in un microchip portato a bordo di Perseverance. Il disegno sottostante mostra la Terra e Marte ai due lati opposti del Sole e i raggi rappresentano la scritta in Morse “Explore as One”.

A strisce

Decisamente intrigante è la lastra che mostra strane righe ondulate (a sinistra nella foto). Si tratta in realtà della topografia del cratere Jezero. Ma perché c’è un buco al centro? Perché il disegno si completa con un’altra targa (quella di destra) che in realtà si trova al JPL e non è stata spedita su Marte. Le due targhe ricordano il fatto che la missione Perseverance è la prima di tre missioni che riporteranno a Terra campioni marziani. La seconda placca è probabile che venga posta sul rover che andrà a raccogliere i campioni che preleverà Perseverance e che lascerà sulla superficie di Marte.

Covid-19

Un serpente e la Terra. Il serpente è il caduceo, simbolo dell’ordine della scienza medica. Ricorda il virus che ha colpito il nostro Pianeta e la targa vuol essere un omaggio a tutti coloro che si sono dedicati con grande dedizione agli ammalati dei COVID-19 .

Storia del sistema solare

Questa placca serve per calibrare le macchine fotografiche con i colori marziani. Su di essa vi è la storia del nostro sistema solare dalla sua nascita, alla formazione della vita, fino all’uomo e all’esplorazione spaziale.

Messaggio

La scritta “Two worlds, one beginning” fa anch’essa riferimento alla triplice missione per riportare a Terra campioni marziani a cui parteciperà anche l’ESA. Sul bordo della placca poi vi è la scritta: “Are we alone? We came here to look for signs of life, and to collect samples of Mars for study on Earth. To those who follow, we wish a safe journey and the joy of discovery” (Siamo soli? Siamo venuti qui per cercare segni di vita e raccogliere campioni di Marte da studiare sulla Terra. A quelli che verranno dopo di noi auguriamo un viaggio sicuro e il piacere della scoperta”). La frase fa riferimento agli uomini che forse un giorno riscopriranno il rover. La frase “joy of discovery” (Il piacere della scoperta”) è ripetuta nelle cinque lingue più parlate sulla Terra: inglese, mandarino, hindi, spagnolo e arabo.

Elementare, Watson

Questa placca è ricoperta da un “policarbonato” il quale a sua volta ricopre un vetro d’opale. Serve per verificare per quanto tempo il policarbonato resisterà alle condizioni marziane. Le linee superiori a 90° tra loro sono utilizzate dall’Aeronautica degli Stati Uniti come sistema di calibrazione. Ma anche qui c’è del materiale da decifrare. Le lettere e i numeri che si trovano al centro ricordano l’indirizzo di Sherlock Holmes, il 221B di Baker Street. Il codice è anche noto come un geocache coin, in onore al geocaching, un “gioco” a livello mondiale di ricerca di oggetti che devono essere trovati grazie all’utilizzo del GPS.

Nel gioco una volta trovato l’oggetto, si dichiara la scoperta e lo si riposiziona, in modo che anche altri giocatori possano ricercarlo. Nel caso di Perseverance, solo degli uomini in futuro potranno sostenere di averlo scoperto… Le piccole figure danzanti invece, sono un cifrario che compare in una storia di Sir Arthur Conan Doyle pubblicata nel 1903: “The adventure of the dancing men. In questo caso il messaggio cifrato è «Cache me if you can». Potranno essere utilizzate come sistema di calibrazione di riserva, nel caso non fosse visibile la parte superiore del disco.

