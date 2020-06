SE I TABLOID RANDELLANO MEGHAN MARKLE, "TATLER", LA RIVISTA BIBBIA DELL’ALTA SOCIETÀ BRITANNICA, SI CUCINA KATE MIDDLETON - IN UN IMPIETOSO ARTICOLO LA DESCRIVE COME UN’ARRAMPICATRICE SOCIALE, UNA PARVENUE PARTORITA DA UN’EX HOSTESS NATA NELLE CASE POPOLARI – COME SE NON BASTASSE SI PUNTA IL DITO ANCHE SULLA SUA “PERICOLOSA MAGREZZA” E…

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

kate middleton su tatler

Panico nelle contee. I duchi di Cambridge (ossia William e Kate) sono scesi in guerra contro Tatler , la rivista che è la bibbia dell' alta società britannica, rea di aver pubblicato un articolo irriguardoso nei confronti della duchessa.

Ma Tatler è il vademecum sfogliato in tutti i salotti della upper class : con chi bisognerà schierarsi allora?

A dare fuoco alle polveri è stato il pezzo di copertina dell' ultimo numero della rivista, intitolato «Catherine the Great», Caterina la Grande: apparentemente un elogio della moglie di William, ma in realtà zeppo di perfidia. Lo ha firmato Anna Pasternak, pronipote dell' autore del «Dottor Zhivago», già scrittrice di diversi libri sui reali e rea confessa di «elitario snobismo».

kate middleton

Nell' articolo si svelano i retroscena del litigio fra Kate e Meghan Markle, che al matrimonio di quest' ultima si sarebbero accapigliate sul dilemma calze sì/calze no per le damigelle (l' ha spuntata Meghan): ma soprattutto si riferisce che la duchessa si sentirebbe «esausta e intrappolata» a causa della diserzione dei duchi di Sussex, che ha scaricato su di lei una gran mole di lavoro che le impedirebbe di stare abbastanza con i figli.

kate middleton, william e i tre figli

Le frasi peggiori però sono riservate alla famiglia Middleton, dove si ricorda che Carole, la madre di Kate, è una ex hostess nata in una casa popolare ed è una NQOCD ( Not Quite Our Class, Darling , non proprio la nostra classe, cara) che ha imposto il suo gusto pacchiano alla casa di William e Kate, definita «molto Buckinghamshire» (ossia la contea prediletta dai nouveax riches ): «Ben lontano dall' essere un tipica dimora aristocratica, con tappeti consumati e peli di cane ovunque, appare come uno scintillante hotel a cinque stelle, con cuscini e candele».

kate middleton, george e charlotte

Per finire, Kate viene indicata come «pericolosamente magra» e accostata per questo alla principessa Diana, che notoriamente oscillava fra anoressia e bulimia. E lei e la sorella Pippa vengono descritte in sostanza come delle scaltre arrampicatrici sociali.

Ce n' era abbastanza per scatenare la reazione dei duchi di Cambridge: che già la settimana scorsa hanno fatto uscire un insolito e furibondo comunicato da Kensington Palace in cui definivano l' articolo «falso e inaccurato».

kate middleton e charlotte

Ma adesso, ha svelato ieri il Mail on Sunday , William e Kate sono addirittura passati alle vie legali: i loro avvocati hanno scritto a Tatler per ingiungere alla rivista di rimuovere l' articolo dal loro sito internet. Altrimenti finiranno in tribunale.

kate middleton

E' un passo davvero fuori programma per una coppia riservata come i duchi di Cambridge: e che riporta piuttosto alla campagna contro i tabloid lanciata da Harry e Meghan, che hanno citato in giudizio il Daily Mai l per violazione della privacy (e hanno perso il primo round della causa). Vedere i membri della famiglia reale scendere in campo contro i giornali non è un bello spettacolo: e infatti i duchi di Sussex sono stati criticati per aver deciso di tagliare ogni contatto con i tabloid inglesi.

kate middleton 2

Solo che ora nel mirino non è finito un giornale popolare o scandalistico, ma la rivista preferita dagli aristocratici (o aspiranti tali): Tatler è un mensile di gossip d' alto bordo, tutto marchesi e contessine impegnati in feste e balli, condito di consigli aspirazionali su come apparire davvero altolocati. Insomma, è una guerra civile in seno alla migliore società: e capire da che parte stare sarà più faticoso di una caccia alla volpe.

