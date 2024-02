SE TELEFONANDO IO, DOVESSI…FREGARTI! – UN 80ENNE MILANESE È STATO TRUFFATO DA UN FINTO “OPERATORE DEL SERVIZIO ANTIFRODE” DELLA SUA BANCA, CHE LO HA CONVINTO A TRASFERIRGLI OLTRE 240MILA EURO VIA BONIFICO – IL TRUFFATORE AVEVA AVVISATO L’ANZIANO CHE IL SUO TELEFONO E I CONTI COLLEGATI “RISULTANO SOTTO ATTACCO INFORMATICO” E PER TRESFERIRE I SUOI RISPARMI GLI HA INVIATO UN LINK TRAMITE SMS – QUESTO CASO HA PORTATO LA POLIZIA POSTALE A SCOPRIRE LA BANDA DI 18 PERSONE CHE AVREBBE A MESSO A SEGNO DIVERSI COLPI CON IL METODO DELLO “SPOOFING”, OVVERO...

Estratto dell’articolo di Paola Fucilieri per “il Giornale”

truffa anziani 5

Raggirato dallo spoofing, una tecnica che consente (via Internet, tecnologia Voip) di chiamare alterando il reale numero telefonico con un’utenza nota. È così che un milanese di 80 anni ha creduto senza alcuna riserva alla chiamata di uno sconosciuto qualificatosi come «operatore del servizio antifrode» della sua banca che lo avvisava di spostare i suoi risparmi verso conti «sicuri» e di farlo in fretta.

«Deve assolutamente mettere in sicurezza il suo capitale, il suo telefono e i conti collegati risultano sotto attacco informatico, potrebbe rimanere vittima di prelievi non autorizzati». […] per spostare tutti i suoi risparmi su conti «sicuri» bastava cliccare sul link già ricevuto tramite sms e apparentemente riconducibile proprio al servizio clienti della sua banca. Un «click» che un anno fa era costato all’anziano i risparmi di una vita, 240mila euro finiti su altri conti bancari.

truffe anziani3

A scoprire la banda di truffatori che, in 3-4 anni di attività, di raggiri come questi ne ha messi a segno davvero tanti, sono stati gli investigatori del Cosc Lombardia, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica guidati dalla dirigente Tiziana Liguori. La polizia postale è partita da quanto accaduto al pensionato sotto la Madonnina, quindi ha indagato ad ampio raggio risalendo piano piano a un gruppo di 18 persone di cui sette residenti nel Casertano, otto a Napoli, due a Battipaglia (Sa) e uno a Livorno, tutte indagate in concorso per truffa aggravata. […]