14 mar 2023 18:49

E SE VI DICESSIMO CHE LA MADRE DI LEONARDO DA VINCI ERA UNA SCHIAVA DEL CAUCASO? – LA SCOPERTA DELLO STORICO CARLO VECCE, CHE HA RACCONTATO LA STORIA NEL ROMANZO “IL SORRISO DI CATERINA”– LA DONNA ERA STATA CATTURATA IN UNA COLONIA VENEZIANA ALLA FOCE DE DON E PORTATA IN ITALIA PER ESSERE SFRUTTATA NELLE MANIFATTURE TESSILI ATTORNO A RIALTO E POI COME BALIA A FIRENZE. MESSA INCINTA DA PIERO DA VINCI, IL PADRE DI LEONARDO, È STATA POI DATA IN SPOSA A...