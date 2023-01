E SE VI DICESSIMO CHE L’ESTINZIONE NON È PIÙ UN PROBLEMA? UN TEAM DI RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI MELBOURNE STA LAVORANDO PER RIPORTARE IN VITA ALCUNE SPECIE ANIMALI CHE SI SONO ESTINTE CENTINAIA DI ANNI FA. UN PROCESSO CHE PASSA ATTRAVERSO IL RECUPERO DEL DNA O GRAZIE ALLA CLONAZIONE. MA IN ENTRAMBI I CASI, LA RESURREZIONE BIOLOGICA PORTA CON SÉ UNA SERIE DI QUESTIONI ETICHE CHE…

DAGONEWS

dr andrew pask colossal biosciences

Milioni di anni fa i tilacini, noti anche come tigri della Tasmania, erano diffusi in tutta l'Australia.

Grandi come un coyote americano, queste creature, simili a cani a strisce, sono scomparse dalla terraferma circa 2.000 anni fa. Sono rimaste in Tasmania fino agli anni '20, quando sono state abbattute dai colonizzatori europei che le consideravano una minaccia per il bestiame.

Andrew Pask, ora, è a capo di un team di scienziati che, insieme alla società di "de-estinzione" Colossal Biosciences, mira a riportare in vita l'animale.

TILACINI

Grazie ai recenti progressi della genetica, in particolare all'avvento della tecnologia di editing genico Crispr-Cas9, il tilacino non è l'unica specie perduta che potremmo presto rivedere.

Come funziona la scienza della de-estinzione e che tipo di questioni etiche solleva?

Sebbene sia in buone condizioni, il DNA non è completamente integro. Nel corso del tempo, l'esposizione ai raggi UV e l'azione dei batteri scompongono il DNA in brevi frammenti. Più vecchio è il campione, più piccoli sono i frammenti lasciati, finché alla fine non ne rimane più abbastanza. Per questo motivo non c'è possibilità di riportare in vita un dinosauro.

DUNNART

Questo lascia agli scienziati il compito apparentemente impossibile di capire come i vari frammenti di DNA si incastrino tra loro: un compito paragonabile a quello di completare un enorme puzzle senza l'utile immagine sulla parte anteriore della scatola.

Fortunatamente, un piccolo marsupiale delle dimensioni di un topo, chiamato dunnart, è stato in grado di fornirne un modello.

come riportare in vita specie estinte

I dunnart e i tilacini condividono il 95% del loro DNA, che si ritiene sia altamente conservato, il che significa che non è cambiato molto nel tempo.

Tuttavia, conoscere il DNA di un animale non è sufficiente per riportarlo in vita.

La fase successiva del puzzle consiste nel modificare i geni del dunnart in modo che corrispondano a quelli del tilacino. Questo può essere fatto con Crispr-Cas9, il metodo di editing del genoma vincitore del premio Nobel.

mammut

Ma anche altre specie potrebbero essere riportate in vita. Frammenti conservati di DNA di mammut lanoso trovati congelati nella tundra artica indicano che questo grande mammifero potrebbe tornare. La maggior parte dei mammut lanosi si è estinta circa 10.000 anni fa.

Tuttavia, la ricostruzione del genoma non è l'unico metodo che gli scienziati potrebbero utilizzare per resuscitare animali estinti.

dr andrew pask1

Un'altra idea è quella di clonare essenzialmente l'animale morto, prelevando il nucleo da una cellula intatta e trasferendolo poi nell'ovulo di un parente stretto vivente, nella speranza che si formi un embrione.

L'avvertenza è che per fare questo è necessaria una cellula completa, e le cellule si rompono rapidamente dopo la morte.

Un animale come il tilacino, estintosi quasi cento anni fa, non potrebbe essere riportato in vita in questo modo.

Ma potrebbe essere un'opzione per le specie estinte di recente.

crispr cas9 dna

Anche se riuscissimo a riportare in vita animali estinti, ci sono considerazioni di carattere etico.

La reintroduzione di mammut e tilacini potrebbe sconvolgere gli ecosistemi esistenti. Da quando questi animali si sono estinti, altri si saranno evoluti e adattati per sostituirli. Questi organismi soffriranno di conseguenza?

crispr cas9

Grazie ai cambiamenti climatici, gli ambienti in cui vivevano queste creature potrebbero essere cambiati drasticamente. Anche alcune delle piante di cui si nutrivano i mammut lanosi sono scomparse da tempo. I mammut sarebbero ancora in grado di sopravvivere da soli in natura e, in caso contrario, chi si occuperebbe di loro? Finirebbero solo come curiosità in uno zoo?

Alcuni ricercatori sostengono che gli sforzi per riportare in vita specie scomparse da tempo potrebbero distogliere l'attenzione dagli sforzi di conservazione per salvare gli animali esistenti e persino aumentare il rischio di perdita di biodiversità, e che le persone potrebbero essere meno incentivate a smettere di mangiare carne e distruggere gli habitat.

dr andrew pask tilacini1 tilacino1 dunnart1 tilacino dunnart dr pask e tilacino tilacino3

mammut

mammut mammut