SE VOLETE FUMARE DOVETE ESPATRIARE - IN NUOVA ZELANDA SARÀ EMANATA UNA LEGGE CHE VIETERA' AI MINORI DI 14 ANNI DI ACQUISTARE SIGARETTE PER SEMPRE - OGNI ANNO IL LIMITE DI ETA' VERRA' AUMENTATO, FINO A RENDERE ILLEGALE IL FUMO PER TUTTI - IL PREMIER, JACINDA ARDEN: "VOGLIAMO ASSICURARCI CHE I GIOVANI NON INIZINO MAI A FUMARE" - E L'AUSTRALIA STA PENSANDO DI SEGUIRE L'ESEMPIO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Sigarette 2

La Nuova Zelanda vuole liberarsi dal fumo entro il 2025, e per farlo emanerà una legge che vieta a chiunque abbia meno di 14 anni di acquistare sigarette, per sempre. Ogni anno il limite di età verrà aumentato, fino a rendere illegale fumare per tutte la nazione. Questo il piano del primo ministro neozelandese Jacinda Arden.

«Vogliamo assicurarci che i giovani non inizino mai a fumare, quindi renderemo un reato la vendita o la fornitura di prodotti del tabacco affumicato a nuove coorti di giovani» ha dichiarato il Ministro della Salute Ayesha Verrall.

Sigarette 3

«Quando la legge entrerà in vigore, le persone di 14 anni non potranno mai acquistare legalmente tabacco. Stiamo anche riducendo l’attrattiva, la dipendenza e la disponibilità di prodotti». Le nuove regole non entreranno in vigore immediatamente, per consentire ai rivenditori di organizzarsi.

Saranno solo 500 i negozi a livello nazionale autorizzati a vendere sigarette e dovranno chiedere una licenza simile a quella di un negozio di alcolici. Come parte della strategia, sono stati aumentati i prezzi delle sigarette del 10% ogni anno a partire dal 2011, e ora vengono proposti ulteriori aumenti delle tasse. Un pacchetto di 20 sigarette in Nuova Zelanda costa circa 33 dollari neozelandesi (circa 20 euro). Ma la strategia non ha avuto l’impatto necessario: uno studio ha rivelato che la popolazione Maori avrebbe raggiunto l’obiettivo solo nel 2061 se non fossero state prese altre decisioni radicali adesso.

jacinda arden

L’aumento dei prezzi ha provocato un mercato nero per le sigarette e c’è stato anche un picco di criminalità con gruppi che hanno preso di mira i rivenditori.

Il piano per fasce d'età fa parte di una strategia più ampia con limiti rigorosi alle aree fumatori e svapate, divieti di pubblicità e sponsorizzazioni del tabacco e imballaggi uniformi. L'Australia ha adottato misure simili per arginare il fumo di sigaretta e ha guidato il mondo con la sua confezione semplice e gli avvertimenti scioccanti.

fumo sigaretta 2

Ma un nuovo sondaggio pubblicato dal Medical Journal of Australia il mese scorso ha ora sostenuto il divieto totale di vendita di sigarette come prossimo passo nella guerra al fumo. Quasi il 53% degli intervistati ha chiesto la graduale eliminazione di tutte le vendite di sigarette nei punti vendita al dettaglio.

«A volte il pubblico è più avanti della politica», ha scritto nel MJA l'esperto di tabacco Coral Gartner, professore associato presso l'Università del Queensland. «Le sigarette non soddisfano i moderni standard di sicurezza dei prodotti di consumo».

fumo sigaretta 1

Gartner ha definito le proposte della Nuova Zelanda sono «innovative e fanno sembrare che l'Australia sia in ritardo».