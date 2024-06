LA SECONDA VITA DI CLAUDIA MARTHE, MADRE DI ELODIE, CHE A 57 ANNI SI SPOSA IN UN VILLONE IN PROVINCIA DI COMO - QUANDO ERA GIOVANE ERA TOSSICODIPENDENTE, LAVORAVA COME CUBISTA E TENTAVA DI CRESCERE DUE FIGLIE DA SOLA NEL QUARTIERE QUARTACCIO DI ROMA, ORA VIVE FACENDO L'ARTISTA – L’INFANZIA INFELICE DELLA CANTANTE: “A CASA NON C’ERA UNA BELLA ARIETTA. QUANDO HO CAPITO CHE MIA MADRE ERA TOSSICODIPENDENTE…”

Estratto dell’articolo di Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

Chissà cosa avrebbe pensato, la signora Claudia Marthe, se qualcuno vent’anni fa le avesse detto che un giorno, a 57 anni, si sarebbe sposata in una meravigliosa villa sul lago di Como.

Che sarebbe stata bellissima e raggiante, con gli occhi innamorati rivolti a suo marito nel momento del taglio della torta, ovviamente bianca e di quattro piani. Un classico nel classico.

E chissà poi se, a questa donna dalle tante vite, alcune delle quali complicatissime, avessero detto che la sua primogenita, il giorno delle sue nozze, avrebbe cantato una canzone a cappella, e che tutti l’avrebbero osservata non solo per la sua voce così speciale, ma perché ormai era diventata una delle cantanti più importanti dello spettacolo italiano.

La storia di Claudia Marthe, la mamma di Elodie, sfida anche la più emancipata tra noi a trovare una definizione più calzante di «lieto fine», parlando delle sue nozze dell’altro giorno. […]

quando aveva l’età che ha oggi sua figlia […] cercava di non sprofondare nelle difficoltà della sua vita nel quartiere Quartaccio di Roma.

Una mamma giovane che lottava contro problemi enormi e una esistenza infelice vicino al padre delle sue bambine.

«I miei si sono separati quando avevo otto anni ma anche prima non erano molto felici, a casa non c’era una bella arietta — ha raccontato in passato Elodie —. Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni. Entrambi hanno sofferto molto ed erano onesti in questo, non hanno mai camuffato il loro malessere».

Quei problemi, avevano un nome più preciso: «Tossicodipendenza. Io l’ho capito dopo un po’ ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo. Ho detto vabbé vi do una mano, cerco di capire come aiutare. Non mi va di addossare colpe a loro, ma sono stata anni a tentare di sistemare una cosa che non è sistemabile, non da una ragazzina».

Nel tempo, le cose però si sono sistemate per davvero.

[…] La cantautrice cresciuta troppo in fretta ha raccontato che da bambina si vergognava del lavoro da cubista della mamma. Fino a quando non si è poi ritrovata a farlo lei stessa. […]

Nata nel 1967 nelle Antille francesi, Marthe sembra avere molto in comune con sua figlia, compresa quella capacità straordinaria di non farsi schiacciare dalle circostanze ma, piuttosto, di costruire ostinatamente un destino differente rispetto a quello che sembriamo chiamati a vivere. […]

