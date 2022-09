SECONDO LA CNN, CHE CITA DUE FONTI ANONIME LEGATE ALLE INTELLIGENCE OCCIDENTALI, PUTIN STA IMPARTENDO ORDINI TATTICI DIRETTAMENTE AI GENERALI SUL CAMPO IN UCRAINA - E’ "UNA STRATEGIA INUSUALE" PER LE FORZE ARMATE MODERNE, CHE POTREBBE INDICARE L’ESISTENZA DI QUALCHE PROBLEMA NELLA STRUTTURA DI COMANDO…

PUTIN CON I SOLDATI RUSSI

(ANSA) - Secondo la Cnn, che cita due fonti anonime legate alle intelligence occidentali, il presidente russo Vladimir Putin sta impartendo ordini tattici direttamente ai generali sul campo in Ucraina, "una strategia inusuale" per forze armate moderne, che potrebbe indicare "una struttura di comando disfunzionale". Intercettazioni dei servizi occidentali hanno ascoltato ufficiali russi litigare tra di loro o che si lamentavano con amici e parenti degli ordini che arrivavano da Mosca, ha detto una delle fonti alla Cnn. I comandi russi, aggiunge, sarebbero divisi sulla strategia da adottare per affrontare la controffensiva ucraina.