SEGNA E MOSTRA LA FOTO DEL PROPRIO CA…NE - IL CALCIATORE ISRAELIANO ELAY TAMAM HA VOLUTO DARE UN TENERO TRIBUTO AL SUO CANE MORTO POCO TEMPO FA - DOPO AVER SEGNATO, SI È TOLTO LA MAGLIA DELLA SQUADRA ED È RIMASTO CON UNA MAGLIETTA BIANCA SUL QUALE AVEVA FATTO STAMPARE LA FOTO DEL SUO AMICO SKY: “MI HAI INSEGNATO IL VERO AMORE…” - VIDEO

Fulvio Cerutti per www.lastampa.it

elay tamam 6

I calciatori festeggiano il momento del gol in modo molto diverso: c’è chi inventa esultanze che ne fanno un personaggio, chi fa balli di gruppo, chi mette il pollice in bocca o chi … mostra la foto del proprio cane. E quest’ultimo caso l’ha ideato il calciatore israeliano Elay Tamam che ha voluto dare un dolce tributo al suo cane mancato da poco tempo.

elay tamam 1

Tamam, centrocampista dell'Hapoel Rishon LeZion, dopo aver realizzato un gol importante nel suo campionato è corso verso al telecamera e ha alzato la maglia della sua squadra mostrando una maglietta bianca con la foto del suo cane Sky stampata sopra. Un gesto fatto davvero con il cuore, con le lacrime agli occhi, e dando un bacio prolungato all’immagine del suo quattrozampe.

elay tamam 4

Secondo quanto riferito, Tamam è stato ammonito per essersi tolto la maglietta, ma è evidente che teneva troppo a fare quel gesto, a urlare l’amore per il suo cane: «Sky, voglio ringraziarti per ogni secondo che hai passato con me, per ogni leccata, per ogni abbaiare, per ogni momento di gioia, gioia e amore – ha scritto Tamam in un post al suo amato cane – . Mi hai insegnato cos'è il vero amore, l'amore incondizionato. Sei la cosa che amo di più al mondo».

elay tamam 5 elay tamam 3

elay tamam 2