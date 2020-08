UN SEGONE SUL VAGONE – UN UOMO SI CALA I PANTALONI E SI MASTURBA DAVANTI A TUTTI IN UN TRENO REGIONALE DELLA TRATTA FERRARA-RAVENNA – VICINO A LUI C’ERA ANCHE UNA BAMBINA CON IL PADRE. UNA DONNA DISGUSTATA DALLA SCENA È CORSA A CHIAMARE IL CAPOTRENO, CHE HA BLOCCATO L’UOMO E HA CHIESTO L’INTERVENTO DEI CARABINIERI CHE LO HANNO ARRESTATO

MASTURBAZIONE IN TRENO

Si è calato i pantaloni e si è masturbato davanti a una donna, in uno scompartimento del treno regionale della tratta Ferrara-Ravenna. Un episodio sconcertante e disgustoso, aggravato dal fatto di essere avvenuto in presenza di un minore di appena cinque anni, una bambina accompagnata dal padre.

Allibita, la donna non si è persa d’animo, ha allertato il capotreno, che ha bloccato l’uomo. Il capotreno ha successivamente chiesto l’intervento dei carabinieri. Il convoglio si è fermato nella stazione di Montesanto e i militari del Norm, guidato dal tenente Antonio Muzi, hanno arrestato in flagranza del reato di atti osceni E.O.R., cittadino marocchino di 33 anni domiciliato in provincia di Ravenna. L’uomo ha provato a negare l’evidenza, ma le testimonianze dei viaggiatori l’hanno inchiodato alle sue responsabilità.

