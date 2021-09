SEI UN DIO DEL SESSO O A LETTO SEI UNA PIPPA AL SUGO? LA SEXPERTA TRACEY COX ELENCA I 15 ATTEGGIAMENTI CHE TI FANNO PERDERE PUNTI CON IL PARTNER: MAI SALTARE I PRELIMINARI, NON RICAMBIARE IL SESSO ORALE VI FA SCIVOLARE NELLA BLACK LIST E CONCENTRARSI TROPPO SULL'ORGASMO NON E' COSI' ECCITANTE - MA SOPRATTUTTO: SE NESSUNA EX TI HA MAI RICHIAMATO PER UNA PROPOSTA INDECENTE, INIZIA A FARTI QUALCHE DOMANDA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Sei bravo a letto? Oppure sei il peggior amante che il tuo partner abbia mai avuto? Ma soprattutto, conosci la risposta a queste domande? Anche quando si ha il coraggio di porre la domanda, non sempre i nostri partner sono sinceri. Ecco quindi segnali che indicano che tipo di amante di sei (e speriamo tu non risponda sì a troppi di questi).

Non ti masturbi. La frequenza con cui le persone si masturbano è strettamente collegata al numero di orgasmi che raggiungono e alla loro passione sessuale. Conoscere il proprio corpo significa sapere cosa ti provoca piacere. Inoltre avere orgasmi regolari aiuta a mantenere la libido forte e stabile.

Non hai molta esperienza. La pratica aiuta, ma non è il numero di amanti a fare la differenza. Le storie di una notte sono solo un tipo di sesso. Fare sesso all’interno di una relazione invece aiuta a imparare a comunicare i tuoi desideri e i tuoi bisogni. Ti puoi anche istruire attraverso letture e ricerca online.

Il tuo desiderio sessuale è basso o inesistente. Incolpa mamma e papà: c'è un forte legame genetico con ciò che governa il nostro desiderio sessuale «a riposo». All’inizio di ogni relazione è normale provare un grande desiderio sessuale, ma è con il passare del tempo che la nostra attitudine si rivela per quello che è. Se il sesso non ti interessa è difficile diventare grandi amanti.

Sei troppo concentrato sull’orgasmo. Se giudichi una serata di sesso dal numero degli orgasmi, sei fuori strada. Il sesso riguarda il viaggio, non l’arrivo. Un amante premuroso ed erotico cercherà di aiutarti a rimanere nella zona vicina il più a lungo possibile invece che correre verso il traguardo. Un orgasmo dura pochi secondi o minuti, dopotutto.

Salti i preliminari. Per fare sesso alla grande è necessario scaldarsi, fisicamente e mentalmente. Certo, alcune volte entrambi siete così eccitati che non serve altro. Ma più spesso, soprattutto per le donne, i preliminari sono necessari per preparare il corpo. La vagina ha bisogno di lubrificarsi ed espandersi e i preliminari servono proprio a questo. Non è solo questione di divertimento: la ricerca ha dimostrato che più tempo si dedica ai preliminari, più agli uomini piace il sesso e più intensi sono i loro orgasmi.

Combatti con problemi di immagine corporea. Se non riesci a rilassarti durante il sesso, è improbabile che tu sia un buon partner sessuale. Se non ti senti a tuo agio a spogliarti, come diavolo puoi goderti il sesso?

I problemi di immagine corporea rovinano il sesso per entrambi. Sentirti impacciato e vergognarti del tuo corpo significa che non apprezzerai il tocco di un amante; non essere in grado di leccare, succhiare e accarezzare il tuo partner rende il sesso piuttosto noioso anche dall'altra parte.

Non ricambi il sesso orale. Una cosa è dire che non ti piace fare o ricevere sesso orale da un partner (insolito e perché dovresti privarti di uno dei più grandi piaceri della vita, ma ehi). Un altro è aspettarsi che il tuo partner ti pratichi sesso orale e rifiutarsi di ricambiarlo.

Fare sesso orale senza che ti venga chiesto, con entusiasmo e perché ami dare piacere, è un segno distintivo di un grande amante. Non c'è niente di più sexy.

Sei cresciuto in una famiglia dove il sesso era visto come "cattivo". Se i tuoi genitori erano profondamente religiosi o conservatori, probabilmente si sesso si parlava raramente. E forse hai ricevuto il messaggio che fosse qualcosa di cui vergognarsi.

È facile interiorizzare i primi messaggi sessuali negativi senza rendersi conto che lo stiamo facendo. Se hai molta ansia per il sesso e ti senti male con te stesso dopo, è probabile che sia successo questo.

Hai paura di provare cose nuove. Se soffri di ansia da prestazione, è probabile che tu non stia provando a fare nulla di nuovo a letto per paura di sbagliare. Indovina un po’? È meglio soffrire per alcuni momenti imbarazzanti piuttosto che essere completamente prevedibili e noiosi a letto.

Non chiedi quello che vuoi (e non lo sai davvero). Aspettarsi che il tuo partner legga nella tua mente cosa vorresti che ti facesse è immaturo e irrealistico. Il sesso non è qualcosa di innato: le abilità sessuali si imparano attraverso l'esperienza e comunicando al partner cosa funziona e cosa no. Se non sai cosa ti fa raggiungere l'orgasmo, come può saperlo il tuo partner? Se lo sai ma non glielo dici, dov’è il problema? Il sesso non dovrebbe essere un quiz.

Non chiedi al tuo partner cosa gli piace. Ancora peggio che non far sapere a un amante cosa ti piace, è non preoccuparsi di chiedere cosa fa piacere all’altro. Non aver paura di chiedere se stai facendo qualcosa di "giusto". Puoi capire molto dai gemiti e da come il tuo partner ti allontana o avvicina. Ma il modo migliore e più efficace per scoprire cosa vuole veramente il tuo partner è… chiederglielo.

Ti offendi se il tuo partner dà un feedback. Uno dei segni di un amante davvero esemplare è essere in grado di prendere una direzione senza sentirsi criticato.

I tuoi partner si ritirano dopo il sesso. Se il tuo partner dopo il sesso tace e si spegne, è molto probabile che qualcosa sia andato storto durante il rapporto. La maggior parte delle coppie si fanno le coccole e dicono sciocchezze dopo del buon sesso: dovresti sentirti più vicino e legato, non distante e insoddisfatto. Vuoi un «È stato fantastico!» e un bacio enorme, non un partner silenzioso e pensieroso.

I tuoi partner vogliono sempre meno sesso. Più resti insieme a una persona, meno sesso praticate. Pensa a quanto velocemente ciò accade nella maggior parte delle tue relazioni e avrai un'idea di quanto sia piacevole il sesso con te. Migliore è il sesso, più a lungo rimarrà una caratteristica regolare della tua relazione. Se stanno inventando scuse dopo soli tre mesi, abbiamo un problema, Houston. Idem se…

Non hai mai avuto un’ex che vuole essere "amica con benefici". Se hai un discreto numero di amanti sotto la cintura e nessuno di loro ha mai fatto una telefonata da ubriaca o ti ha suggerito di continuare a fare ancora sesso, probabilmente non è un grande segno. Insolito che nemmeno un ex chieda 'Che ne dici?'. O il sesso non è stato grandioso oppure non sei mai rimasto amico di una ex.

