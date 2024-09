SEMPRE PIÙ CONNESSI, SEMPRE PIÙ SOLI – SPOPOLANO LE APP CHE PROMETTONO DI FARTI INCONTRARE PERSONE PER INSTAURARE NUOVE AMICIZIE: SE LE APP PER TROMBARE STANNO CONOSCENDO UN PERIODO DI FLESSIONE, COSA DIVERSA È PER QUELLE APPLICAZIONI COME “THE BREAKFAST” CHE METTENO IN CONTATTO PERFETTI SCONOSCIUTI PER FARE COLAZIONE E FARSI UNA CHIACCHIERATA – LA PANDEMIA HA CREATO NUOVE SACCHE DI SOLITUDINE E…

Estratto dell'articolo da www.washingtonpost.com

Un adesivo su un muro a Lisbona ha catturato l'attenzione di Katya Gratcheva lo scorso autunno: "Niente appuntamenti o networking. Solo una colazione".

La 52enne sposata è rimasta incuriosita e ha scaricato l’app a pagamento The Breakfast che mette in contatto sconosciuti in cerca di conversazioni profonde per la colazione in 17 città in tutto il mondo.

Gratcheva, che è russa, alla fine ha incontrato una giovane donna ucraina disposta a discutere della guerra con lei: «È riuscita a vedere un'amica in me, anche se rappresento la nazione che ha bombardato il suo paese e ucciso i suoi amici».

Gratcheva stima di aver partecipato a circa 30 colazioni di questo tipo con sconosciuti negli ultimi nove mesi. E adesso ha un sacco di compagnia: le app che offrono di mettere in contatto sconosciuti in cerca di connessioni stanno vivendo un momento di up. Sebbene condividano molte funzionalità con le app di incontri, si pubblicizzano come strumenti per fare networking o costruire comunità, non per trovare l'amore.

A luglio, l'app di incontri Bumble, che ha anche la modalità per fare networking e trovare amici, ha completato l'acquisizione di Geneva di un'app progettata per aiutare le persone a fare nuove amicizie con cui trascorrere del tempo offline. […]

Maxime Barbier, co-fondatrice e CEO di Timeleft, un'app che organizza cene il mercoledì sera per gruppi di sei persone in 170 città in 37 paesi, afferma che la stanchezza per le app di incontri sta spingendo le persone verso incontri solo in amicizia.

Questi servizi stanno proliferando in un momento in cui la solitudine è comune e gli abitanti delle città dichiarano di sentirsi distaccati dalle loro comunità locali.

Secondo un sondaggio di Gallup di febbraio , 1 lavoratore su 5 sperimenta la solitudine. I lavoratori che lavorano in remoto hanno maggiori probabilità di sentirsi soli (25%), ha rilevato il sondaggio, rispetto a coloro che lavorano completamente in sede (16%) e ai dipendenti ibridi (21%).

[…]

Kasley Killam, autrice di " The Art and Science of Connection: Why Social Health Is the Missing Key to Living Longer, Healthier and Happier ", ha stimato che ci sono centinaia di app che cercano di affrontare l'epidemia di solitudine aiutando le persone a connettersi con gli altri: quasi ogni settimana, ne sente parlare di una nuova. È facile incontrare nuove persone quando si è al college o quando si hanno vent'anni, ha detto Killam, “ma cosa succede ci si trasferisce in una nuova città o si attraversa una separazione? Molte persone hanno difficoltà a trovare nuove persone da frequentare”.

