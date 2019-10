SEMPRE PIÙ DEPP – E ADESSO SONO CA**I PER JOHNNY DEPP AL QUALE E' STATO CHIESTO DI PRESENTARE LE PROPRIE CARTELLE CLINICHE PER DOCUMENTARE I SUOI TRASCORSI IN FATTO DI ABUSO DI ALCOL E DROGHE – LE CARTE SARANNO ESAMINATE NELLA CAUSA PER DIFFAMAZIONE DA 50 MILIONI DI DOLLARI CHE LO SVALVOLATO HA INTENTATO CONTRO L’EX MOGLIE AMBER HEARD…(VIDEO E FOTO PICCANTINE)

Angelina Vianello per "www.foxlife.it"

JOHNNY DEPP CON IL DITO MOZZATO copia

Le beghe legali tra Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard non sono ancora finite: all’attore è stato ora chiesto di presentare le proprie cartelle cliniche per documentare i suoi trascorsi in fatto di abuso di alcol e droghe, che saranno esaminati nella causa di diffamazione da 50 milioni di dollari intentata contro la star di Aquaman.

johnny depp e amber 2

Il divo 56enne ha acconsentito a presentare questi documenti, che saranno depositati in giudizio entro il 15 novembre prossimo. Secondo quanto riportato da Deadline, “Mr. Depp non può contestare la verità delle accuse di Ms.

amber heard 1

Heard riguardo il suo comportamento violento e abusivo mentre era ubriaco, insistere a procedere senza un’ordinanza restrittiva, e poi allegramente rifiutarsi di presentare prove che confermino la verità di quelle accuse per motivi di pertinenza e privacy”, ha dichiarato l’avvocato di Amber Heard, J. Benjamin Rottenborn il mese scorso.

Il legale di Depp, Adam Waldman, ha risposto: «Amber Heard non finge più di sforzarsi a provare l’imbroglio dell’abuso. Se volesse farlo, lei e i suoi cospiratori smetterebbero di non presentarsi a deporre».

johnny depp e amber 1

E ha continuato: “Invece, il team legale #TimesUp di Ms. Heard ha proseguito con la tattica perfezionata dal loro precedente cliente Harvey Weinstein - diffamare la vittima con una campagna diffamatoria.

Per fugare ogni dubbio, l’unica persona che in questo caso ha picchiato una donna è la stessa Amber Heard che si è autoproclamata portavoce di #MeToo, e per questo è stata anche arrestata e incarcerata.

johnny depp con l'ex moglie 5

E ha anche picchiato con violenza altra gente, come sarà mostrato in tribunale”. Sembra proprio che la disputa legale tra i due ex coniugi stia per farsi agguerrita.

