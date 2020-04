È SEMPRE QUESTIONE DI LETTO – LA RIVALITÀ TRA OXFORD E L’IMPERIAL COLLEGE NON SI FERMA ALLA LOTTA TRA PAPER SUL VIRUS: LE DUE SQUADRE SONO GUIDATE DA DUE ACCADEMICI CHE VENT'ANNI FA LAVORAVANO ASSIEME, MA CHE ARRIVARONO AI FERRI CORTI QUANDO UNO DEI DUE ACCUSÒ L’ALTRO DI TROMBARSI IL CAPO DIPARTIMENTO…

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

C' è una storia di sesso e alambicchi dietro la rivalità sul coronavirus che oppone i ricercatori dell' università di Oxford a quelli dell' Imperial College di Londra. Nelle scorse settimane i due team si sono affrontati a colpi di modelli statistici e previsioni sull' epidemia: ma il divario scientifico nasconde una vecchia ruggine che risale a vent' anni fa e che ha risvolti più pruriginosi di un semplice paper academico.

Le due squadre sono guidate da due stimatissimi accademici che vent' anni fa lavoravano assieme a Oxford: qui ancora insegna la professoressa Sunetra Gupta, mentre il professor Sir Roy Anderson è adesso all' Imperial.

Nel 1999 la Gupta, astro nascente 34enne della scienza britannica, fece domanda per ottenere la cattedra a Oxford: la commissione di valutazione, presieduta da Sir Roy, già allora un luminare, diede parere favorevole. Ma poi venne fuori che durante la discussione il professor Anderson aveva insinuato che la giovane ricercatrice era appoggiata dal capo del suo dipartimento perché in realtà andava a letto con lui.

Sunetra, che era pure sposata, rimase scioccata e chiese le scuse di Sir Roy: dopo 9 mesi di insistenze, la ricercatrice riuscì a ottenerle dal professore, che scrisse una lettera nella quale manifestava «il più alto rispetto professionale» per la collega. Ma la carriera di Sir Roy si inabissò: venne sospeso da Oxford e costretto ad andar via. A quel punto il professore si trasferì a Londra all' Imperial College dove diede vita al suo gruppo di ricerca.

