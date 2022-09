È SEMPRE LA SOLITA INCULATA: I SOLDI FINISCONO SEMPRE A CHI LI HA GIÀ - NEL 2021 LA RICCHEZZA GLOBALE È CRESCIUTA, RAGGIUNGENDO A FINE ANNO 463.600 MILIARDI DI DOLLARI, CON UN INCREMENTO DEL 9,8% RISPETTO AL 2020. MA SI TRATTA DI DENARI CONCENTRATI NELLE MANI DELL’1% DELLA POPOLAZIONE CHE DIVENTA SEMPRE PIÙ RICCA : IL 45,6% DEI PATRIMONI PRIVATI È NELLE TASCHE APPENA 62,5 MILIONI DI “PAPERONI” MILIONARI – E IN ITALIA…

Da www.rainews.it

ricchi

Nel 2021 la ricchezza globale è cresciuta a un ritmo sostenuto, raggiungendo a fine anno 463.600 miliardi di dollari, con un incremento del 9,8% rispetto al2020. Ed è concentrata nell'1% della popolazione che diventa sempre più ricca: 62,5 milioni di “paperoni” milionari.

Sono i risultati del tredicesimo Global Wealth Report del Credit Suisse Research Institute (CSRI). Potrebbe però essere solo una fiammata perché - evidenzia il report - elementi quali inflazione, aumento dei tassi di interesse, tendenza alla diminuzione dei valori degli asset reali, tensioni geopolitiche e volatilità sui mercati, nel 2022/2023 potrebbero arrestare la crescita della ricchezza e invertire la notevole crescita del 2021, visto che diversi Paesi affrontano una crescita più lenta o una recessione.

la casa di un rich kid

I Paesi a basso e medio reddito rappresentano attualmente il24% della ricchezza, ma contribuiranno in misura del 42% alla crescita della ricchezza nei prossimi cinque anni quando, secondo le previsioni, il benessere economico dovrebbe tornare a galoppare. Tanto che, secondo le indicazioni che arrivano dal Wealth Report 2022, si prevede che nel 2024, in media, la ricchezza per adulto dovrebbe raggiungere nel mondo i 100 mila dollari Usa e il numero di milionari superare quota 87 milioni di individui.

ospiti famosi

Difficilmente per alcuni anni assisteremo alla crescita della ricchezza che si è vista nel 2021, spinta quasi ovunque nel mondo grazie all'apprezzamento delle azioni. L’ lndia è il Paese che ha registrato il maggiore incremento: 31%, seguita da Francia (28%), USA (23%), Italia (23%) e Canada (22%). In Austria, Svezia, Arabia Saudita, Vietnam e Israele le azioni si sono rivalutate di oltre il 30%, mentre in Romania, Repubblica Ceca e negli Emirati Arabi Uniti di oltre il 40%.

PAPERON DE PAPERONI

L'1% di popolazione più ricca del mondo ha aumentato per il secondo anno la propria quota di ricchezza fino a raggiungere il 45,6% nel 2021 rispetto al 43,9% registrato nel 2019. Nel 2021 ai milionari in dollari statunitensi si sono aggiunti 5,2 milioni di membri extra, per un totale a fine anno di 62,5 milioni di membri (milionari) in tutto il mondo. Il numero di individui “Ultra High” (Ultra High Net Worth Individuals chi ha solo ricchezze finanziarie sopra i 30milioni di dollari) è aumentato a un ritmo molto più rapido, con il 21% nuovi membri in più nel 2021.

a casa della giovane e ricca

Gli Stati Uniti (30.470) sono stati il Paese che ha guadagnato il maggior numero di membri UNHW, seguiti dalla Cina (5.200). Il numero di individui UHNW è aumentato di oltre un migliaio anche in Germania (1.750), Canada (1.610) e Australia (1.350). I paperoni sono invece diminuiti in Svizzera (-120), RAS di Hong Kong (-130), Turchia (-330) e Regno Unito (- 1.130).

Nel mondo tutte le aree hanno contribuito all'aumento della ricchezza globale, con il dominio di Nord America e Cina; il Nord America rappresenta poco più 50% del totale globale e la Cina aggiunge un altro 25%. Per contro, Africa, Europa, India e America Latina rappresentano insieme appena l'11,1% della crescita della ricchezza globale. Il Nord America e la Cina hanno registrato i tassi di crescita più alti (circa il 15% ciascuno), mentre la crescita dell'1,5% in Europa è stata di gran lunga la più bassa tra le diverse aree geografiche.

BAMBINI SUPER RICCHI 4

"L'inflazione a livello mondiale e la guerra Russia-Ucraina ostacoleranno la creazione di ricchezza reale nel corso dei prossimi anni. Ciò nonostante, la ricchezza globale in dollari statunitensi nominali dovrebbe aumentare di169.000 miliardi entro il 2026, pari a un aumento del 36%", prosegue il report.

UOMINI PIU RICCHI 2021 foto di figli di papa?? su instagram 4 paperon de paperoni zio paperone BAMBINI SUPER RICCHI 2

BERLUSCONI PAPERONE 4