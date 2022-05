L’IPOCRISIA DI CONTE ZELIG: OGGI FA IL PACIFISTA (IN CHIAVE ANTI-DRAGHI) MA DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA AUMENTATO LE SPESE MILITARI PIU’ DI TUTTI - NEGLI ANNI IN CUI PEPPINIELLO APPULO ERA A PALAZZO CHIGI LE SPESE PER ARMAMENTI DELL’ITALIA SONO CRESCIUTE SIA IN PERCENTUALE CHE IN TERMINI ASSOLUTI: NEL 2021 SONO ARRIVATE ALL'1,41, NEL 2020 ERANO L'1,38% E NEL 2019 L'1,18 % - L’AFFONDO DI RENZI: “I 5 STELLE SONO VOLTAGABBANA AMBULANTI, NON HANNO NESSUN OBIETTIVO SE NON QUELLO DI ARRIVARE AL 2023, SONO ABBARBICATI ALLA POLTRONA”