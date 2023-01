SENTI CHE SENTINELLE – A COPRIRE LA LATITANZA TRENTENNALE DI MATTEO MESSINA DENARO SONO STATE LE SUE SENTINELLE CHE HANNO AVUTO STRETTISSIMI LEGAMI CON ESPONENTI DELLE LOGGE MASSONICHE SEGRETE CHE, A LORO VOLTA, HANNO AVUTO ENTRATURE NEI PALAZZI DELLA POLITICA DI PALERMO - GIOVANNI LO SCIUTO, PER CINQUE ANNI LEADER DEL NUOVO CENTRODESTRA DI ANGELINO ALFANO, È FINITO A PROCESSO PER ESSERE AI VERTICI DI UNA LOGGIA: INTERCETTATO DICEVA DI AVER CONOSCIUTO MESSINA DENARO. E LO STESSO MEDICO ALFONSO TUMBARELLO È STATO…

Estratto dell'articolo di Antonio Fraschilla per “la Repubblica”

matteo messina denaro

Giovanni Lo Sciuto per cinque anni da leader del Nuovo centrodestra di Angelino Alfano […] deputato eletto a Trapani. Oggi è sotto processo perché sospettato di essere tra i vertici di una loggia massonica segreta che avrebbe raggruppato il ghota di tutta la provincia. Lui non è ufficialmente massone e si dice estraneo alle accuse. Ma intercettato si vantava con un suo amico, massone, di aver conosciuto il superlatitante Matteo Messina Denaro: «Quando eravamo ragazzini ci volevamo bene, poi lui ha fatto la sua strada». E aggiungeva: «Siccome noi ci volevamo bene, capito, assai ci volevamo bene, perciò da me puoi stare tranquillo che né mi manderà nessuno, né viene nessuno. Sono in commissione antimafia, appena arrivano lettere anonime sulla massoneria le strappo».

giovanni lo sciuto 2

[…] Politica, massoneria, Regione e salta sempre fuori quel nome: Messina Denaro. Perfino l'ultimo medico che lo ha visitato a Campobello di Mazara, dove ha vissuto negli ultimi mesi indisturbato, è un massone: Alfonso Tumbarello, ieri espulso dal Grande oriente dal Gran maestro Stefano Bisi.

Quando si parla di logge segrete il nome di Matteo salta fuori puntuale come un orologio e non c'è collaboratore di giustizia che non abbia ribadito come uno dei capisaldi del potere e della forza del boss in questi trent' anni di latitanza sia stata la sua vicinanza se non appartenenza a logge nascoste e con uomini che poi, guarda caso, hanno sempre entrature nei palazzi del potere siciliano.

carta identita matteo messina denaro

[…]

Mafia e massoneria sono andati a braccetto da sempre, non è una novità. I verbali dei processi sulla vecchia mafia sono pieni di testimonianze.

Diversi pentiti raccontato che alla massoneria erano affiliati Totò Riina, Michele Greco, Francesco Madonia, Stefano Bontade, Angelo Siino, Vito Cascioferro: i capi storici di Cosa Nostra.

Michele Sindona, il banchiere della mafia, è stato associato alla loggia Camea […] E in queste logge agivano anche funzionari della Regione: come Salvatore Bellassai, che aveva la sua stanza proprio di fronte a quella del presidente Piersanti Mattarella. Bellassai era il capo della P2 di Gelli per la Sicilia e la Calabria. Ma queste sembrano narrazioni ormai da libri di storia della mafia.

alfonso tumbarello

[…] Di certo c'è che Messina Denaro e le sue sentinelle sparse per la Sicilia occidentale, nel suo regno che va da Agrigento a Trapani, hanno avuto legami strettissimi con esponenti di logge massoniche segrete e non, che a loro volta hanno avuto entrature nei palazzi della politica e della burocrazia del capoluogo di regione, Palermo […]

MATTEO MESSINA DENARO ENTRA NELLA CLINICA LA MADDALENA 1 Giovanni Lo Sciuto giovanni lo sciuto 1 IDENTIKIT DI MATTEO MESSINA DENARO matteo messina denaro LA CARTA DI IDENTITA FALSA DI ANDREA BONAFEDE AKA MATTEO MESSINA DENARO matteo messina denaro MATTEO MESSINA DENARO INFERMIERE CLINICA MADDALENA PALERMO MATTEO MESSINA DENARO ENTRA NELLA CLINICA LA MADDALENA ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO