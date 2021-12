SENZA AUTISTI CI ATTACCHIAMO AL TRAM - OBBLIGO DI SUPER GREEN PASS E QUARANTENE: LE AZIENDE DI TRASPORTO LOCALE COSTRETTE A RIDURRE LA FREQUENZA DELLE CORSE O ADDIRITTURA A SOPPRIMERNE ALCUNE - A MILANO TRENORD HA SOPPRESSO OLTRE 100 CORSE GIORNALIERE E LO STESSO HANNO FATTO IN LIGURIA, TOSCANA E MARCHE, CON INEVITABILI DISAGI PER GLI UTENTI – A ROMA, ALMENO 600 O 700 SU CIRCA 11MILA DIPENDENTI ATAC (PIÙ O MENO IL 5%) NON SI È ANCORA VACCINATO…

Riduzione delle quarantene o meno, il nodo trasporti che già sta attanagliando la Penisola è destinato a durare. Non solo per il numero esponenziale di autisti che in questo momento risultano positivi o comunque in quarantena, ma anche perché da inizio gennaio il governo potrebbe imporre l'obbligo di Super Green pass a tutti i lavoratori o quantomeno ad alcune categorie.

E nel caso a passare fosse quest' ultima linea, al centro della riunione già programmata per il 5 gennaio a Palazzo Chigi, potrebbe finirci proprio il settore dei trasporti. In altri termini, presto potrebbero venire sospesi i dipendenti che ancora non hanno deciso di vaccinarsi.

Intanto però a tenere banco è l'emergenza autisti che da giorni continua costringere le aziende di trasporto locale a ridurre la frequenza delle corse o addirittura a sopprimerne alcune. Il caso più emblematico è quello di Trenitalia, che ha sostituito con autobus o cancellato il 5% delle corse programmate.

Ma la situazione emergenziale conseguenza della quarta ondata di Covid sta condizionando pesantemente anche il servizio di trasporto di superficie garantito a Napoli da Anm, a causa dell'incremento vertiginoso di malattie. Mediamente in questo periodo - si apprende da una nota diramata dall'azienda napoletana di mobilità - oltre il 25% della forza di autisti di Anm risulta assente o comunque indisponibile a causa del contagio.

Peraltro, buona parte delle assenze non sono preventivabili in tempo utile per poter rimediare attraverso la rimodulazione dei servizi degli autobus. E così, per far fronte alla situazione, l'azienda si trova costretta a varare a Napoli un programma di esercizio emergenziale, ridotto del 20% rispetto a quello in vigore.

Ma situazioni di questo tipo sono la norma in tutto lo Stivale. A Milano Trenord ha soppresso oltre 100 corse giornaliere e lo stesso hanno fatto in Liguria, Toscana e Marche, con inevitabili disagi per gli utenti.

Disservizi che, appunto, potrebbero prolungarsi oltre il 10 gennaio, presumibile data di entrata in vigore delle misure su cui sta ragionando il governo. E cioè dell'estensione del Green pass rafforzato almeno ai dipendenti del settore trasporti. Un'allerta chiaramente meno problematica di qualche mese fa e anche dello stato attuale delle cose, ma comunque significativa.

A Roma ad esempio, gli autisti senza Qr code che si sono autodenunciati sono già 160. Ma secondo i resoconti dei sindacati sarebbero molti di più. Almeno 600 o 700 su circa 11mila dipendenti totali. Più o meno il 5% dei lavoratori. Non poco. Circa la stessa percentuale riscontrabile anche a Milano, dove gli autisti già noti perché senza Green pass base sono circa 30 su 1360.

Un computo a cui però vanno aggiunti almeno altrettanti che stanno dando fondo a ferie e malattie per evitare di tamponarsi. E lo stesso si dica per Firenze. Nel capoluogo toscano infatti dei 115 assenti oggi per malattia almeno una decina si stima non abbiano il Green pass. È quindi evidente come anche a quarantene allentate, quando i trasporti dovranno ripartire (specie guardando alle scuole), potrebbe essere più di qualche problema.