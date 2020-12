11 dic 2020 13:16

SENZA GODIMENTO CHE NATALE E'? - UN ATTACCO HACKER MANDA IN TILT IL COMUNE DI VIESTE, IN PROVINCIA DI FOGGIA: AL POSTO DELLE CANZONI NATALIZIE VIENE TRASMESSO L'AUDIO DI UN FILM PORNO - ANCHE UNA CONFERENZA IN STREAMING SUL TURISMO E' STATA "INFILTRATA" E DISTURBATA CON PAROLACCE E INSULTI - IL COMUNE VUOLE DENUNCIARE MA I CITTADINI SI SONO DIVERTITI PARECCHIO...