DAGOREPORT - CHE FARE CON PUTIN? ALLA CASA BIANCA CI SONO DUE APPROCCI - BIDEN E IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, JAKE SULLIVAN, VOGLIONO ARMARE GLI UCRAINI E TENERE LA LINEA DURA CONTRO PUTIN - MA IL SEGRETARIO DI STATO BLINKEN E IL CAPO DELLA CIA BURNS SPINGONO PER TROVARE UN ACCORDO PER CERTIFICARE NERO SU BIANCO CHE IL DONBASS È “CONTESO” (E NON NECESSARIAMENTE UCRAINO) - A QUEL PUNTO, IL CONFLITTO SAREBBE CONGELATO E SI APRIREBBE LA VIA PER IL CESSATE IL FUOCO...