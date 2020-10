SENZA MASCHERINA, NON SEI TANTO FICO - IL PRESIDENTE DELLA CAMERA, MERCOLEDÌ SCORSO, È TORNATO NELLA SUA NAPOLI PER UN PRANZO IN SPIAGGIA CON LA COMPAGNA YVONNE E ALCUNI AMICI: ERANO IN SEI, QUINDI TUTTO REGOLARE. MA INTORNO A LORO C’ERA UN BELL’ASSEMBRAMENTO CON PERSONE CHE SI RILASSAVANO GODENDOSI IL SOLE DI OTTOBRE. OVVIAMENTE SENZA MASCHERINA NÉ DISTANZIAMENTO. DOV'È IL LANCIAFIAMME DI DE LUCA?

Conchita Sannino per www.repubblica.it

ROBERTO FICO IN SPIAGGIA SENZA MASCHERINA

Un sole che sembra estate, un lido ancora aperto a Posillipo, come spesso nell'ottobre dolce napoletano. Che dolce, adesso, non è. Mercoledì scorso: il presidente della Camera, Roberto Fico, in una pausa dai lavori romani, torna nella sua città e si ferma a pranzo in spiaggia con la sua compagna e pochissimi amici.

Sono, va premesso, rigorosamente in sei a tavola, tutti in abiti da città, nessuno di loro fa il bagno. Il motivo dell'incontro è più che ordinario: festeggiare in semplicità il compleanno di Yvonne, fotografa e attivista impegnata nel sociale da ben prima di unirsi all'esponente del M5s. Una scena di puro relax. Solo che, intorno al presidente e agli amici - che consumano un pasto e sono gli unici autorizzati a non avere il volto mezzo coperto - tanti sono stesi al sole, o passeggiano in riva, o ridono e si rilassano in un mercoledì feriale e nessuno delle dozzine di bagnanti indossa la mascherina, né sembra rispettare troppo alla lettera le distanze.

roberto fico yvonne de rosa

Tutto normale, se non fosse che è l'autunno della seconda ondata da Cov-Sars-2. Se non fosse che qualcuno scatta alcune foto, che cominciano a girare in città e appaiono subito distoniche con il Paese, con il virus di ritorno che fa tremare il governo, con le paure e la grave crisi economica che schiacciano gli italiani.

YVONNE DE ROSA E ROBERTO FICO

Così le immagini "viaggiano" tra post e decine di chat private con una dida sintetica e certamente sferzante: "Campania: scuole chiuse, lidi aperti". Col paradosso che, in tutto quel panorama, l'unico frammento in regola è proprio il tavolo di Fico e dei suoi commensali.

roberto fico

Si infiammano i dibattiti. Specie tra chi è "recluso" in casa. "Possibile che noi non possiamo andare a lavorare, e loro possono stare al mare senza mascherine?". Oppure: "Noi costretti a badare ai figli che non possono andare a scuola per effetto della nuova ordinanza della Regione che chiude tutti gli istituti , e poi c'è chi passa un mercoledì feriale sulle spiagge, a fare il bagno o steso per la tintarella?".

E' il tenore dei commenti che si rincorrono fra la gente e nei social con conversazioni blindate. I più equilibrati osservano: "Io non ho votato 5 Stelle, mai. Ma Fico, in queste foto, non ha violato neanche una regola". Ecumenico un altro: "Se c'è chi, in un mercoledì qualunque di ottobre, non ha bisogno di lavorare ma può starsene al mare, beato lui".

fico con la compagna Yvonne De rosa

Al di là di ogni umore e delle inevitabili strumentalizzazioni, resta però l'effetto straniante delle foto. Plastica rappresentazione tra le disparità cui spinge il virus: chi è colpito e affondato dalla pandemia, e chi invece può fare (più o meno) la vita di sempre. Repubblica ha sentito il presidente della Camera.

Che, tornato a Roma già mercoledì sera, reagisce con un velo di stupore. "Come mai bisogna parlare di un semplice pranzo privato?". Ma Fico non si sottrae e spiega serenamente: "Confermo che mercoledì scorso era il compleanno della mia compagna, e confermo che, non avendo agenda di lavoro che mi tenesse impegnato alla Camera, mi sono preso alcune ore per stare con lei e con pochissimi amici.

de luca meme

Voglio specificare a scanso di equivoci: ho prima prenotato al telefono un tavolo a quel ristorante, con ingresso certamente separato dal lido. Una volta dentro, ho trovato camerieri con la mascherina, sanificazioni, tavoli all'aperto, sulla spiaggia, distanziati. Insomma, per me non c'era assolutamente nulla di anormale. Dopo poche ore, ero già di rientro nel mio ufficio a Roma".

roberto fico yvonne de rosa michail kusnirovich

Presidente, ma non si è accorto che intorno nessuno indossava mascherine? "Onestamente , non mi sono fermato in quella breve pausa con l'idea di vigilare sul rispetto delle regole da parte di tutti quelli che mi circondavano, ed ho l'impressione che nella foto le distanze reali, come talvolta avviene, siano schiacciate dall'effetto prospettico. Ma sono certo che lungo il mio tragitto e per quello che noi abbiamo fatto, non ho notato violazioni. Altro è estendere lo sguardo a tutta la spiaggia e considerare se c'era o non c'era il rispetto delle regole".

roberto fico

Colpisce comunque che, nella regione il cui presidente De Luca (peraltro da settimane "auto protetto" nella sua Salerno) continuamente brandisce il lanciafiamme, nel territorio che conta il picco dei contagi da settimane e in cui centinaia di persone attendono chiuse in casa un tampone della Asl, nessuno dei bagnanti sembra davvero essere immerso in questo tempo e in questa battaglia.

de luca e il coronavirus meme

"Se qualcosa non va o non è andato in quel perimetro di quello stabilimento, lo si affronti, come è giusto che sia. Ma io mi sento sereno - sottolinea ancora la terza carica dello Stato - ribadisco che non ho neanche varcato la soglia del lido. Sono entrato in un ristorante con un tavolo all'aperto, in pieno giorno, avevamo la mascherina fino a quando ci siamo seduti e l'abbiamo rimessa appena terminato il pranzo". Rischi di un (normale) compleanno. Sotto un sole apparentemente dolce, dell'era pandemica.

5 vincenzo de luca meme 7 vincenzo de luca meme