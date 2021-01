SENZA VERGOGNA - CI VUOLE UNA BELLA FACCIA DA CULO NEL FARE IL SALUTO ROMANO NEL GIORNO DELLA MEMORIA - E’ACCADUTO A COGOLETO, IN PROVINCIA DI GENOVA, DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE. UN VIDEO MOSTRA TRE RAPPRESENTANTI DEL CENTRODESTRA VOTARE PIÙ VOLTE CON IL BRACCIO DESTRO TESO – LA DENUNCIA DEL SINDACO E LA CONDANNA DEL GOVERNATORE TOTI...

Claudio Del Frate per corriere.it

cogoleto saluto romano

Tre consiglieri comunale della minoranza di centrodestra hanno votano mostrando il saluto romano anziché la semplice alzata di mano. È accaduto nel municipio di Cogoleto (Genova) nella seduta del 27 gennaio, giorno della memoria, durante la discussione sul bilancio comunale.

L’episodio è stato denunciato dal sindaco del comune ligure, Paolo Bruzzone e documentato da un video girato dallo streaming del consiglio comunale stesso. I tre protagonisti dell’episodio - rispettivamente un consigliere leghista, uno di Fratelli d’Italia e un indipendente - hanno negato che il loro gesto volesse richiamare il saluto romano.

Il video inquadra i banchi della minoranza al momento della votazione sul documento contabile: si vedono i tre consiglieri (Francesco Biamonti, Valeria Amadei e Mauro Siri) tendere il braccio quasi in contemporanea per esprimere il loro voto contrario. Il gesto viene ripetuto più volte. Su Facebook il sindaco Bruzzone scrive: «Mi preme condannare con forza tale gesto, appartenente alla simbologia fascista, che evoca valori politici di intolleranza, odio e discriminazione razziale.

GIOVANNI TOTI

Sono pertanto convinto che quanto accaduto non possa e non debba passare inosservato, nel rispetto di tutte le persone che, a causa dell’ideologia a cui rimandano quelle braccia tese - e più in generale, di ogni forma di prevaricazione indipendente dal colore politico - hanno vissuto gli orrori del passato».

«Rivedendo il video ci siamo accorti che un consigliere rivolgendosi alla sua vicina di banco ha detto `Votiamo con il saluto romano ?´, oltre a questo nel video quando gli è stato fatto notare il gesto e alla richiesta di scuse queste non ci sono state. Ora stiamo valutando la richiesta di dimissioni o se ci possono essere rilevanze penali e di oltraggio al Costituzione» ha aggiunto oggi Bruzzone. I consiglieri di minoranza hanno però smentito di aver pronunciato quella frase.

Anche il governatore della Liguria Giovanni Toti ha condannato l’episodio: «Quello che è accaduto a Cogoleto non è tollerabile e va condannato, senza se e senza ma. I consiglieri che durante il consiglio comunale hanno fatto il saluto romano, oltre a commettere un reato, hanno offeso nel giorno della Memoria tutte le vittime della follia criminale nazifascista». «Da Presidente di Regione ritengo che nessuno debba permettersi comportamenti simili, a maggior ragione i rappresentanti delle istituzioni, in nessuna giornata, non solo in quella della Memoria».

giovanni toti con gli occhiali arancioni