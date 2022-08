31 ago 2022 19:41

SENZA VERGOGNA - LELLO CAPRIATI, UNO DEI KILLER DI MICHELE FAZIO, IL 16ENNE BARESE UCCISO PER SBAGLIO IN UN AGGUATO NEL 2001, È STATO SCARCERATO ED È STATO ACCOLTO DA BACI, ABBRACCI E PERSINO FUOCHI D'ARTIFICIO IN UNA DELLE PIAZZE DI BARI VECCHIA, A POCHI PASSI DAL LUOGO DOVE FU COMMESSO L'OMICIDIO - IL RAGAZZO FU UCCISO PERCHÉ ALCUNI ESPONENTI DEL CLAN CAPRIATI AVEVANO DECISO DI VENDICARE LA MORTE DI FRANCESCO CAPRIATI, COLPENDO UN ESPONENTE A CASO DEL CLAN STRISCIUGLIO, MA… - VIDEO