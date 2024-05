SENZA VERGOGNA – L’AMERICAN AIRLINES HA SCARICATO LA COLPA SU UNA BIMBA DI NOVE ANNI, ACCUSATA IN TRIBUNALE DI NON ESSERSI ACCORTA DEL TELEFONINO CHE LA STAVA RIPRENDENDO NEL BAGNO DI UN AEREO DIRETTO A BOSTON – A FINIRE SOTTO PROCESSO PER AVER REGISTRATO ALMENO QUATTRO RAGAZZE, TRA CUI LA BIMBA, È STATO UN ASSISTENTE DI VOLO: E ORA LA COMPAGNIA TENTA DI PARARSI IL CULO NON SOLO ADDOSSANDO LA COLPA SULLA PICCOLA, MA SOSTENENDO CHE…

Da www.bostonherald.com

La American Airlines ha incolpato una bambina di 9 anni per essersi lasciata filmare in un bagno di un aereo, sostenendo che avrebbe dovuto sapere che nella toilette c’era un dispositivo di registrazione. Con queste parole gli avvocati della compagnia aerea stanno cercando di rimanere a galla dopo che un ex assistente di volo è stato arrestato per aver registrato alcune ragazze su un volo diretto a Boston.

Estes Carter Thompson III, 36 anni, di Charlotte, Carolina del Nord, avrebbe registrato quattro ragazze che utilizzavano le toilette dell’aereo, inclusa la bambina di 9 anni, che viene dal Texas e stava volando con la sua famiglia per andare a Disneyland.

La famiglia sostiene che la compagnia aerea sapeva o avrebbe dovuto sapere che Thompson “rappresentava un pericolo”, ma ora si dicono “scioccati” per il modo in cui American Airlines sta cercando di tirarsi fuori dai guai.

«Invece di assumersi la responsabilità di questo terribile evento, l'American Airlines sta incolpando nostra figlia per essere stata filmata - ha detto la madre della bimba - Ci sconvolge e ci fa arrabbiare. American Airlines non ha vergogna».

Thompson, che è in custodia federale, si è dichiarato non colpevole dell’accusa di tentato sfruttamento sessuale di bambini e di possesso di materiale pedopornografico raffigurante un minore in età prepuberale.

Gli avvocati della compagnia aerea sostengono inoltre che “l'imputato Thompson non stava agendo nell'ambito del suo lavoro al momento della presunta condotta illecita, motivo per cui la American Airlines non può essere ritenuta indirettamente responsabile per le presunte azioni dell'imputato».

