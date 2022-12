12 dic 2022 17:30

SEQUESTRATI 17 MILA EURO IN CONTANTI NELL’ABITAZIONE DELLA FAMIGLIA PANZERI IN PROVINCIA DI BERGAMO - LA SOMMA È STATA TROVATA NEL CORSO DELLE PERQUISIZIONI NELL’AMBITO DELL’INCHIESTA DI BRUXELLES SULLE TANGENTI PAGATE DA QATAR E MAROCCO, IN CAMBIO DI UNA SPONDA POLITICA ALL’EUROPARLAMENTO - NELLA CASA AL MOMENTO SI TROVA AGLI ARRESTI DOMICILIARE LA MOGLIE DI PANZERI, MARIA DOLORES COLLEONI, DESTINATARIA INSIEME ALLA FIGLIA SILVIA DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO...