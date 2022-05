LA SERBIA MOSTRA I MUSCOLI - BELGRADO HA PRESENTATO PUBBLICAMENTE IL SISTEMA MISSILISTICO ANTIAEREO, CONSEGNATO DALLA CINA UN MESE FA, SOLLEVANDO PREOCCUPAZIONI IN OCCIDENTE: UN RIARMO DEI BALCANI POTREBBE MINACCIARE LA FRAGILE PACE DELLA REGIONE - IL PRESIDENTE VUCIC HA SPIEGATO CHE LE ARMI SONO SOLO UN DETERRENTE: "NON PERMETTEREMO PIU' A NESSUNO DI USARCI COME SACCO DA BOXE" (RIFERENDOSI AI BOMBARDAMENTI NATO DEL 1999)

Dagotraduzione dall’Ap

Sabato la Serbia ha mostrato pubblicamente un sistema missilistico antiaereo cinese recentemente consegnato, sollevando preoccupazioni in Occidente e tra alcuni dei suoi vicini che un accumulo di armi nei Balcani potrebbe minacciare la fragile pace nella regione.

Il sofisticato sistema terra-aria HQ-22 è stato consegnato il mese scorso da una dozzina di aerei da trasporto Y-20 dell'aeronautica cinese in quella che si credeva essere la più grande consegna di armi cinesi in Europa.

Sebbene la Serbia cerchi ufficialmente di entrare nell'Unione Europea, si è armata principalmente di armi russe e cinesi, inclusi carri armati T-72, jet da combattimento MiG-29, elicotteri d'attacco Mi-35 e droni.

Nel 2020, i funzionari statunitensi hanno messo in guardia Belgrado dall'acquisto di sistemi missilistici HQ-22, la cui versione di esportazione è nota come FK-3. Hanno detto che se la Serbia vuole davvero entrare a far parte dell'UE e di altre alleanze occidentali, deve allineare il suo equipaggiamento militare con gli standard occidentali.

Il sistema missilistico cinese è stato ampiamente paragonato ai sistemi missilistici terra-aria americani Patriot e russi S-300 sebbene abbia una portata più breve rispetto agli S-300 più avanzati. La Serbia è il primo operatore di missili cinesi in Europa.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato al termine dell'esibizione di armi in un aeroporto militare vicino a Belgrado che i missili cinesi, così come altro materiale militare recentemente consegnato, non rappresentano una minaccia per nessuno e rappresentano solo un «potente deterrente» contro potenziali aggressori.

«Non permetteremo più a nessuno di usarci come un sacco da boxe», ha detto Vucic, riferendosi apparentemente al bombardamento di 78 giorni della NATO sulla Serbia per la sua sanguinosa repressione contro i separatisti albanesi del Kosovo nel 1999.

La Serbia, che era in guerra con i suoi vicini negli anni '90, non riconosce l'indipendenza del Kosovo dichiarata nel 2008. Ha ancora relazioni gelide con i membri della NATO Croazia e Montenegro, nonché con la Bosnia, il cui leader separatista serbo-bosniaco Milorad Dodik ha partecipato all'esercitazione militare di sabato.

Vucic ha detto che la Serbia sta anche negoziando l'acquisto di jet multiuso francesi Dessault Rafale, così come di caccia britannici Eurofighter Typhoon. Ha detto che solo «ostacoli politici» potrebbero impedire l'acquisto dell'aereo occidentale.

Ci sono preoccupazioni diffuse che la Russia possa spingere la sua alleata Serbia in un conflitto armato con i suoi vicini per cercare almeno in parte di spostare l'attenzione dell'opinione pubblica dalla guerra in Ucraina.

Sebbene la Serbia abbia votato a favore delle risoluzioni delle Nazioni Unite che condannano i sanguinosi attacchi russi in Ucraina, ha rifiutato di aderire alle sanzioni internazionali contro i suoi alleati a Mosca e non ha criticato apertamente le apparenti atrocità commesse dalle truppe russe in Ucraina.

