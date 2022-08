SERBO COCA! – I BALCANICI SANNO COME FESTEGGIARE: DURANTE UN MATRIMONIO IN SERBIA, LO SPOSO SI AGGIRA CON UN VASSOIO PIENO DI COCAINA E LA OFFRE A TUTTI GLI INVITATI. ANCHE UNA SIGNORA ANZIANA, CHE INIZIALMENTE ERA TITUBANTE DI FRONTE ALLA POLVERE BIANCA, ALLA FINE SI CONVINCE E SI FA UNA BELLA PIPPATA – IL VIDEO TRASMESSO IN DIRETTA SU FACEBOOK

Sotto a chi Coca! Sta facendo il giro dei social media il video girato durante un matrimonio in Serbia, in cui si vedono gli invitati pippare cocaina, mentre cantano "L'intero villaggio si riempie il naso di bianco".

Nel video si vede lo sposo che gira con un vassoio ricolmo di polvere bianca, che offre a tutti: gli invitati si mettono in fila per sniffare, e anche la sposa partecipa al banchetto.

A un certo punto il vassoio è finito di fronte a una signora anziana, che all'inizio non sapeva cosa dovesse fare: le è stato spiegato che avrebbe dovuto sniffare la polvere bianca e lei, senza troppi problemi, lo ha fatto. Del filmato non si sa granché: non è chiaro dove sia stato girato e quando, ma è stato trasmesso in diretta streaming su Facebook.

