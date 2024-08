23 ago 2024 19:01

SERVIZIETTI PER IL CITTADINO - ACCANTO AL MUNICIPIO DI VELLETRI E' STATO SCOPERTO UN APPARTAMENTO A LUCI ROSSE: UNA PROSTITUTA ROMENA DI 20 ANNI LO USAVA PER RICEVERE I CLIENTI - TRE PERSONE SONO FINITE IN MANETTE: IL FIDANZATO DELLA ESCORT, UN ALTRO CONNAZIONALE E UN 47ENNE ITALIANO - IL PIÙ ANZIANO, OLTRE A ESSERE UN CLIENTE ABITUALE, ERA IL PROPRIETARIO DELLA CASA. POSSIBILE CHE IN COMUNE NON SI FOSSERO ACCORTI DELLA VISPA VICINA? - I PREZZI DEGLI "APPUNTAMENTI": DA UN MINIMO DI 70 EURO FINO A...