Oggi il Financial Times dedica le sue attenzioni alla gestione dei servizi postali e trattamento dei lavoratori in risposta al coronavirus notando che è stato nettamente diverso in tutta Europa. La Francia e Spagna hanno drasticamente ridotto le operazioni per proteggere i lavoratori dal contagio, mentre nel Regno Unito, in Germania e in Italia le consegne sono in gran parte normali.

Solo il 10% circa degli uffici postali è aperto in Francia e le consegne sono state ridotte a tre giorni anziché a sei. Ciò rappresenta un problema per un milione e mezzo di anziani e poveri, che si affidano agli uffici postali per riscuotere i pagamenti mensili del welfare. La Spagna ha temporaneamente ridotto i livelli di personale delle poste a circa 13.000 lavoratori al giorno o un quarto dei livelli normali.

Al contrario, i lavoratori postali italiani continuano a lavorare nonostante il bilancio delle vittime dell’epidemia sia il peggiore in Europa. Le consegne vengono effettuate normalmente sei giorni alla settimana, anche se alcuni dei suoi 12.800 uffici più piccoli hanno chiuso. Il colosso dell'e-commerce Amazon si affida alle poste italiane per le sue consegne ed è il principale cliente di Poste Italiane per volume postale.

Gli uffici postali italiani rimangono aperti anche per servire gli 8 milioni di pensionati che riscuotono di persona le loro pensioni statali. Deutsche Post afferma che le consegne di lettere e pacchi continuano normalmente in Germania e che i servizi completi sono disponibili negli uffici postali. Sono stati presi provvedimenti per proteggere i lavoratori come dotare i camion di taniche d'acqua per il lavaggio delle mani.