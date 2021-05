SESSO 1-2-X: "NE' MASCHIO NE' FEMMINA, SONO AGENDER" - OLLY ELEY E' LA PRIMA MODELLA PRIVA DI GENERE A FINIRE SULLA COPERTINA DI UNA RIVISTA PATINATA - "ELLE UK" LE DEDICA UN SERVIZIO FOTOGRAFICO E UNA LUNGA INTERVISTA: "HO RIDOTTO IL PETTO PER POTERLO FASCIARE, MA ALTRI INTERVENTI SONO INUTILI. SONO COSI' SCOLLEGATA DA QUALSIASI GENERE CHE NESSUN CORPO ANDRA' MAI BENE"

Dagotraduzione dal DailyMail

Olly Eley su Elle

Una modella britannico-australiana è diventata la prima star agender a posare per la copertina di Elle Uk. «Dopo aver disprezzato per anni il corpo in cui sono nata, incapace di relazionarmi con il genere che mi è stato assegnato alla nascita, ho finalmente trovato un modo di esistere che per me ha senso.

«Non mi sono mai sentita una femmina, ma neanche un maschio. Se ci fosse una linea sottile a collegare i due sessi, sarei un punto che fluttua da qualche parte tra gli estremi, ma non per forza legata ad essa. È l'unico modo in cui posso descrivere come mi sento».

«Non avevo mai davvero avuto la possibilità di considerare che il genere potesse essere qualcosa che potevo controllare se lo volevo».

«Una volta che mi sono trasferita in città, tutto è cambiato. La mia mente si è aperta ed è stata inondata di luce: c'era questa comunità queer, non avevo idea che esistesse».

Olly Eley su Elle

Eley, che è cresciuta in Australia, ha anche spiegato perché ha scelto di non avere una mastectomia ma di legarsi il petto.

«Ci sono innumerevoli interventi chirurgici a cui alcune persone trans scelgono di sottoporsi per sentirsi più a loro agio; ma io mi sento così scollegata da qualsiasi genere che nessun corpo sarà mai perfetto», ha ammesso.

«Preferivo avere la possibilità di legarmi il petto, ma le dimensioni del mio torace non mi permettevano di farlo in modo efficace. Per questo ho deciso per una riduzione, in modo da avere il controllo del mio aspetto. Adesso comprimo il petto non perché mi vergogno del mio corpo ma perché poterlo fare mi fa sentire al sicuro».

Olly Eley su Elle

«Ho accettato di essere una persona non binaria che vive in un mondo binario che vorrei interrompere», ha aggiunto.

Olly Eley 5 Olly Eley 4 Olly Eley 3 Olly Eley Olly Eley