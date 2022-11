SESSO, FRUSTINI E SEX TOYS A WESTMINSTER – I POLITICI INGLESI SONO TERRORIZZATI DAL ROMANZO A LUCI ROSSE DELL'EX CONSIGLIERA DI BORIS JOHNSON, CLEO WATSON, DETTA LA “GAZZELLA” PER IL FISICO STATUARIO – IL LIBRO, IN USCITA A MAGGIO, SI INTITOLA “WHIPS”, CHE IN INGLESE STA PER “CAPOGRUPPO PARLAMENTARE” MA ANCHE PER “FRUSTINO”. E RACCONTA DI AMPLESSI SULLE SCRIVANIE DEL PARLAMENTO E NELLA RESIDENZA DEL PREMIER, OLTRE A RAFFIGURARE UN POLITICO ARRUFFATO CHE SEMBRA PROPRIO BORIS…

Luigi Ippolito per www.corriere.it

È il romanzo a luci rosse più atteso nei corridoi di Westminster: lo ha scritto una ex consigliera 32enne di Boris Johnson, detta «la Gazzella» per il suo fisico statuario, e promette di far arrossire più di un deputato col suo mix esplosivo di sesso e politica. Si intitola «Whips», che in inglese sta per capogruppo parlamentare, ma anche per frustino…: e nella narrazione i sex toys abbondano.

Il libro di Cleo Watson, in uscita a maggio, racconta la storia di tre giovani donne che si fanno strada in un mondo politico dominato da corruzione e incompetenza: «Bellezza, giovinezza e sederi a forma di pesca hanno il loro tipo di potere», nota l’autrice. E su queste basi, succede di tutto: consessi carnali sulle scrivanie degli uffici del Parlamento, nella sala stampa, perfino nella residenza di campagna del primo ministro. In una scena iconica, addirittura una deputata donna depone di fronte a una commissione della Camera mentre si trastulla segretamente con un vibratore.

La narrazione prende le mosse da una sfida per la leadership seguita alla deposizione di una scialba prima ministra, modellata chiaramente su Theresa May: e c’è un affettuoso ritratto di un arruffato e disordinato deputato, che non può non richiamare alla mente Boris Johnson . Nella vita reale, per l’ex premier Cleo lavorava a Downing Street in qualità di «responsabile delle priorità e delle campagne»: ma in verità, come ha scritto lei stessa sulla rivista Tatler, «il mio ruolo era molto più vicino all’essere la bambinaia di Boris».

Era l’epoca del Covid, quando tutto lo staff del governo si sottoponeva a continui test, e il compito di controllare la temperatura di Johnson toccava alla Gazzella: «Lo facevo io – ha raccontato Cloe – svettando su di lui (con o senza tacchi – trovo generalmente utile intimidire fisicamente): con una mano sul fianco, brandivo con l’altra un termometro orale e dicevo “è ora di nuovo, primo ministro!”. E lui, che non perdeva l’occasione per una battuta greve, si piegava doverosamente a squadra».

La Gazzella è stata poi apparentemente fatta fuori da Carrie, la moglie di Boris, al termine di una serrata lotta di potere: Cleo era stata portata a Downing Street da Dominic Cummings, il «Rasputin» di Johnson, ma dopo la sua cacciata due anni fa non è passato molto tempo prima che anche la Gazzella venisse accompagnata alla porta. Ma ora sarà lei ad avere l’ultima parola.

