SESSO E MORTE - È UN 17ENNE L’ASSASSINO DI MARIA CAMPAI, RUMENA DI 42 ANNI, ADESCATA SU UN SITO DI INCONTRI: I DUE SI SONO DATI APPUNTAMENTO A VIADANA, IN PROVINCIA DI MANTOVA, NEL GARAGE DI CASA DOVE IL RAGAZZINO ABITAVA CON LA FAMIGLIA – LÌ HANNO AVUTO UN RAPPORTO SESSUALE AL QUALE SONO SEGUITE RICHIESTE CHE LA VITTIMA NON DEVE AVER ACCETTATO: SOLO POCHI GIORNI PRIMA, L’ADOLESCENTE AVEVA CERCATO ONLINE INFORMAZIONI SU PRATICHE SESSUALI ESTREME – DOPO AVERLA UCCISA CON UN BILANCIERE, LA DONNA È STATA…

Estratto dell’articolo di Andrea Galli per www.corriere.it

I giorni antecedenti la sera del massacro a pugni, ha cercato online informazioni sulle pratiche sessuali estreme. Giovedì 19 settembre, nel tempo intercorso tra le lezioni all’istituto tecnico dove studia per diventare elettricista e la palestra degli assidui allenamenti di Mma, uno sport da combattimento, ha esaminato sui siti di incontri i profili di donne, infine accordandosi al telefono con Maria Campai, che poggiava come base da una sorella a Parma. Lui, 17 anni, ha dato appuntamento a lei, 42 anni, in una strada a fondo chiuso a Viadana, ventimila abitanti in provincia di Mantova, promettendo un pagamento.

La donna, separata, due figli, romena, è arrivata in macchina accompagnata da un amico marocchino; costui ha visto Maria allontanarsi con un ragazzino il quale portava gli occhiali, dall’aspetto curato, ed è ripartito. I due hanno mosso a piedi in direzione della casa dello stesso 17enne, arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver premeditato ed eseguito l’omicidio anche sulla scorta delle numerose tracce lasciate sulla scena del crimine.

Ovvero il garage di famiglia, alla base di una palazzina dove risiedono mamma, papà, e una delle due sorelle, operaia come la madre in una ditta di profumi. E in questo garage, utilizzato come palestra privata per ingigantire sempre più i muscoli, sua ossessione, ha avuto con Maria un rapporto sessuale cui sono seguite discussioni relative a richieste che la donna non voleva assecondare. Forse anche servendosi di due pesi da bilanciere, il ragazzino ha infierito contro Maria, giovedì mattina rinvenuta senza vita, sotto uno strato di arbusti e foglie, in un’attigua villa disabitata.

L’assassino, che in parte ha già confessato […] A partire da venerdì 20, la sorella di Maria ha iniziato a perlustrare Viadana […] carabinieri […] hanno incrociato i tabulati approdando al telefonino del 17enne, per mapparne conversazioni, messaggistica, spostamenti. […]

