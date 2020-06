"SCRIVI UBRIACO, CORREGGI SOBRIO" - PER PROPIZIARE IL COLPO DI GENIO I MOSTRI SACRI DELLA LETTERATURA AVEVANO RITI E AMULETI (O TANTO ALCOL) - L'ANELLO TALISMANO DI BALZAC, LE MELE MARCE DI FRANZ SCHILLER, LE SEGHE DI THOMAS WOLFE, LE DATE FETICCIO DI CAPOTE E ALLENDE, LA VASCA DA BAGNO CON CESTINO DI MELE DI AGATHA CHRISTIE, LA LUNA PIENA DI KEROUAC - PER NABOKOV IL LUOGO PERFETTO PER SCRIVERE ERA L'AUTO. ‘’LOLITA’’ NACQUE SUL SEDILE POSTERIORE DELLA MACCHINA PARCHEGGIATA IN UN'AREA DI SERVIZIO DURANTE UN VIAGGIO PER GLI STATI UNITI - ASPIRINE, ANFETAMINE E ALCOL PER SARTRE. SOLO SCOTCH PER FAULKNER, BUKOWSKI ED HEMINGWAY