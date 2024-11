DI SESSO SI PARLA MOLTO E...MALE - I FALSI MITI LEGATI AL PIACERE E AL DESIDERIO CONFONDONO MOLTE PERSONE - CIRCOLA ANCORA L'IDEA BALZANA CHE LA MASTURBAZIONE DANNEGGI LA SALUTE E CI SONO DONNE CONVINTE CHE NON SI POSSA RESTARE INCINTA FACENDO SESSO DURANTE IL CICLO - ECCO LA LUNGA LISTA DI PANZANE DA ACCANTONARE...

Dagotraduzione da Tracey Cox per www.dailymail.co.uk

sesso 3

I miti sul sesso sono (quasi) antichi quanto il sesso stesso. Alcune sono idee sbagliate, ma altre sono stereotipi dannosi che influenzano il modo in cui la società percepisce certe persone. Tracey Cox ha elencato una serie di falsi miti che è meglio lasciare nel passato.

LA MASTURBAZIONE TI RENDERÀ CIECO, TI RENDERÀ IMPOTENTE E DANNEGGERÀ LA TUA SALUTE

La tua bisnonna era convinta che anche un piccolo lavoretto fai da te avrebbe reso ciechi i suoi figli.

Le generazioni successive non erano meno paranoiche: temevano che la masturbazione potesse causare ogni sorta di problema di salute, dalla perdita dei capelli all'impotenza.

guardare porno

La colpa è degli antichi Greci e Romani, che obbligavano gli atleti a rinunciare al sesso prima di un evento importante: credevano che eiaculare prima avrebbe reso deboli. L'ultima teoria cospirativa che circola in ambito sessuale è che la masturbazione prosciughi energia, forza e concentrazione.

Il "No Nut November" sfida gli uomini ad astenersi dall'eiaculare per tutto il mese di novembre . Perché? I presunti benefici per la salute includono una migliore qualità dello sperma, una maggiore resistenza, una riduzione dello stress, una migliore concentrazione e autocontrollo e una riduzione della disfunzione erettile. Oh, e capelli più folti!

sesso 4

La verità : la masturbazione non ha mai reso nessuno cieco o impotente. Non ci sono ricerche a sostegno che diminuisca le capacità sportive. Ogni affermazione sulla salute espressa per il "No Nuts November" si scontra con la conclusione che "non esiste alcuna prova scientifica reale".

MITO: GLI UOMINI CHE FANNO SESSO CON LE PROSTITUTE SONO VECCHI UOMINI BRUTTI E SPORCHI

Se devi pagare per fare sesso, devi essere indesiderabile, socialmente incapace, estremamente poco attraente o un deviato. Giusto? L'immagine stereotipata di un uomo trasandato con indosso un trench, in cerca di un incontro segreto e dissoluto, circola da secoli e si rifiuta di scomparire.

La verità: posso dirti per esperienza personale che questo non è affatto vero: conosco molti uomini che hanno pagato per fare sesso, ma nessuno corrisponde a questa descrizione. Gli studi dimostrano inoltre che gli uomini che pagano per fare sesso provengono da tutti i ceti sociali e da tutte le fasce d'età.

prostitute a brooklyn 7

Si va da giovani professionisti che si incontrano per un addio al celibato a uomini sposati che hanno relazioni senza sesso, e tutti si rivolgono alle prostitute per una vasta gamma di motivi. Altri lo fanno per esplorare atti sessuali che non vogliono chiedere al partner per paura di essere giudicati.

MITO: TUTTE LE LAVORATRICI DEL SESSO SONO TOSSICODIPENDENTI E COSTRETTE A FARLO

La maggior parte delle persone crede che qualsiasi donna che scelga di vendere il proprio corpo per sesso debba avere una pessima ragione per farlo. Sta lottando contro la dipendenza, proviene da un ambiente problematico ed è costretta a fare questo lavoro perché non ha altro modo di fare soldi.

sesso 2

La verità : sì, alcune prostitute provengono da contesti difficili e alcune hanno problemi di abuso di sostanze, ma questa non è tutta la verità. Se la tua definizione di lavoro sessuale è quella di fornire un servizio sessuale in cambio di denaro, sappi che negli ultimi dieci anni questa definizione si è notevolmente ampliata.

Molte sex worker non hanno mai un contatto fisico con i clienti e non li incontrano nemmeno di persona. Non tutto il lavoro sessuale avviene all'angolo di una strada.

prostitute a brooklyn 4

Alcune donne lo fanno per pagarsi gli studi universitari tramite siti come Sugar Daddy (pubblicizzato come un sito di incontri ma utilizzato per mettere in contatto giovani donne con uomini più grandi e ricchi che non le portano solo a prendere un gelato) o OnlyFans, dove le donne possono fornire "video privati" in cambio di denaro.

Il lavoro sessuale può essere redditizio e molte donne apprezzano l'autonomia che può offrire. Considerare tutte le lavoratrici del sesso come persone con problemi semplifica eccessivamente la complessità delle loro vite e accresce lo stigma che circonda il lavoro sessuale.

MITO: NON PUOI RIMANERE INCINTA DURANTE IL CICLO.

sesso 1

Sì, questa vecchia cavolata è ancora in giro, nonostante ci siano un sacco di "bambini del ciclo" in giro che sono la prova vivente che non è vero. Il presupposto è che l'ovulazione e le mestruazioni siano troppo distanti perché si verifichi il concepimento.

La verità : anche se le probabilità sono più basse, è comunque possibile concepire durante il ciclo mestruale perché lo sperma può vivere nel corpo fino a cinque giorni. Se una donna ovula poco dopo il ciclo mestruale, c'è la possibilità che un ovulo possa essere fecondato. Ecco perché non è un metodo contraccettivo affidabile.

guardare porno

MITO: GUARDARE FILM PORNO DANNEGGIA LE RELAZIONI E CREA DIPENDENZA

C'è una credenza diffusa che il porno sia cattivo. È pensato come qualcosa che le donne odiano, che distrugge la fiducia nelle relazioni e trasforma gli uomini in dipendenti dal sesso.

Era considerata una minaccia tale che è stata condotta una ricerca attendibile e approfondita sull'uso del porno da parte degli uomini. E indovinate un po'? Mentre alcuni uomini lottano contro l'uso compulsivo del porno, la maggior parte di coloro che lo guardano lo fa senza impatti negativi significativi sulla loro relazione o sul loro benessere.

voglia di fare sesso 5

La verità : la maggior parte degli uomini guarda il porno per intrattenimento. È qualcosa di divertente da fare, proprio come masturbarsi è qualcosa di divertente da fare. Anche molte donne amano guardare e le coppie che guardano insieme riportano una maggiore soddisfazione sessuale rispetto a quelle che non lo fanno.

Non è privo di problemi: è vero che guardare troppo porno può far sembrare il sesso con il partner poco interessante al confronto. Ma il porno non è il problema. I problemi derivano dal fatto che gli uomini pensano che il porno sia sesso nella vita reale e lo scambiano per educazione sessuale.

MITO: L'OMOSESSUALITÀ PUÒ ESSERE CURATA

sesso gay 1

Questo è uno dei miti più dannosi e persistenti in assoluto: pensare che l'omosessualità sia una malattia o un difetto che può essere "curato" attraverso una "terapia di conversione". I sostenitori di questa teoria sostengono che l'orientamento sessuale è una scelta e che gli individui LGBTQ+ possono essere "riprogrammati" per essere eterosessuali attraverso metodi religiosi o psicologici.

coppia gay sesso

La verità : Non esiste "nessuna base scientifica". La maggior parte delle principali organizzazioni psicologiche e psichiatriche hanno smentito la terapia di conversione, definendola inefficace ed estremamente dannosa. Fortunatamente, è una teoria a cui si aggrappa una minoranza.

