SETTIMANA BIANCA? LA VEDO NERA! - IL CARO BOLLETTE COLPISCE ANCHE GLI IMPIANTI SCIISTICI, CON MOLTI CHE RISCHIANO DI NON RIAPRIRE - IL RISCHIO DI CHIUSURE NON TOCCANO I "GIGANTI", MA MOLTI DOVRANNO RITOCCARE I PREZZI DEGLI SKIPASS PER PAGARE LE SPESE ENERGETICHE, CON AUMENTI CHE PORTERANNO IL COSTO ANCHE A 70 EURO - A PESARE È ANCHE LA "NEVE PROGRAMMATA", CHE DOVRÀ FARE I CONTI ANCHE CON LA CRISI IDRICA, TUTT'ALTRO CHE RISOLTA…

Estratto dell'articolo di Gianfranco Piccoli per “la Repubblica”

impianti sciistici 1

I prezzi con l'asterisco non promettono mai nulla di buono. Quest' anno però le grandi aree sciistiche del Trentino Alto Adige - Dolomiti Superski e Campiglio su tutte - non hanno potuto fare altro: troppo elevato il rischio di un impazzimento del mercato dell'energia per non mettere le mani avanti con i turisti su una nuova, possibile revisione dei listini, già ritoccati verso l'alto per la stagione 2022/23.

impianti sciistici 2

[…] A due mesi dal tradizionale via, il ponte di Sant' Ambrogio, si avvertono i primi scricchiolii nell'industria dello sci, che già aveva vissuto nella stagione a cavallo tra il 2020 e il 2021 l'annus horribilis della chiusura per Covid. […]

È un rischio, quello di una chiusura preventiva, che non corrono i colossi del turismo bianco. Inevitabile però l'aumento dei prezzi [...] Un giornaliero di Superski per un adulto costerà in alta stagione 74 euro, più 10% rispetto allo scorso anno, mentre lo stagionale (950 euro) si pagherà il 2,4% in più, crescita definita quasi fisiologica. […]

impianti sciistici 3

Nella skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta il clima è identico. Prezzi ritoccati mediamente del 6% - spiega Cristian Gasperi, dg delle Funivie Folgarida-Marilleva - anche qui con un'avvertenza: «Ci riserviamo di apportare variazioni qualora dovessero emergere situazioni esogene con sensibili aumenti dei costi dell'energia».

[...] Due conti: in epoca pre-Covid la bolletta a Campiglio era di 1,6 milioni, poi passata a 2,6: le previsioni più ottimistiche parlano ora di uno sforamento di quota 5 milioni. Se Atene piange, Sparta non ride, come confermano le rilevazioni Assoutenti. A Bormio il giornaliero passa da 46 a 52 euro (più 13%), a Cervinia da 53 a 57 (7,5%), a Livigno da 52 a 59. A Courmayeur (Aosta) giornaliero da 56 a 61 euro, a Cervinia da 53 a 57.

impianti sciistici 5

Fa eccezione Monterosa Ski: prezzi invariati. Stessa politica adottata sull'Appennino bolognese, dove le tariffe della Corno alle Scale sono rimaste pressoché uguali (appena un euro di aumento). In Piemonte i tariffari non sono ancora pubblicati, ma è previsto un aumento dell'8-10%. In generale, gli aumenti potrebbero frenare l'avvicinamento alla pratica dello sci.

impianti sciistici 6

Se una famiglia composta da quattro persone adulte (per i minori ci sono gli sconti) volesse fare una giornata con Superski Dolomiti tra febbraio e metà marzo, pagherebbe 300 euro: «Senza contare i soldi per viaggio e pasti - sottolinea Thoeni - Sono prezzi che non incentivano ad andare sulle piste ».

[…] A pesare sulla bolletta è soprattutto la "neve programmata", che dovrà fare i conti anche con la crisi idrica, tutt' altro che risolta. [...]

impianti sciistici 4 impianti sciistici 7