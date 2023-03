SEVERO MA JUSTIN – BIEBER CANCELLA DEFINITIVAMENTE IL TOUR MONDIALE 2023: DOPO VARI RINVII SONO STATI GLI STESSI FAN A DARE LA NOTIZIA DOPO AVER RICEVUTO I MESSAGGI DEI RIVENDITORI DEI BIGLIETTI – A COSTRINGERE IL CANTANTE A UNO STOP FORZATO È LA SINDROME DI RAMSAY HUNT: UN ANNO FA AVEVA MOSTRATO LA MALATTIA CHE GLI AVESSE BLOCCATO I MUSCOLI DI METÀ DEL VOLTO – “IL MIO OCCHIO NON SI CHIUDE. È UNA FORMA DI VIRUS CHE ATTACCA IL NERVO DELL'ORECCHIO E…” - VIDEO

Justin Bieber cancella definitivamente il tour mondiale 2023 "Justin World Tour". Dopo vari rinvii, ad annunciarlo stavolta non è né il cantante né il suo management, ma i fan, che hanno postato i messaggi ricevuti dai rivenditori di biglietti. La causa dovrebbe essere sempre la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt che aveva costretto la pospstar a molti stop, compreso il rinvio dei due concerti previsti in Italia, il 27 e 28 gennaio 2023 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno che non verranno recuperati. Intanto anche sulla pagina ufficiale dell'artista sono scomparse le date del tour. […]

La popstar aveva mostrato all'inizio di giugno 2022 come il virus che causa della sindrome di Ramsay Hunt gli avesse bloccato i muscoli facciali della metà del volto: "E' una forma di virus che attacca il nervo dell'orecchio e quelli facciali e che ha causato una paralisi - aveva spiegato in un video social per i suoi 240 milioni di follower -. Come potete vedere il mio occhio non si chiude, non posso sorridere da questo lato".

Lo sfortunato "Justin World Tour Per il "Justice World Tour" è stata una battuta di arresto dietro l'altra: le 75 tappe in programma avrebbero dovuto prendere il via nel marzo del 2020, ma erano state posticipate di quasi due anni a causa della pandemia. A febbraio 2022 Justin era poi risultato positivo al Covid ed era stato costretto a rimandare una data a Las Vegas. Poi è arrivata la malattia ed è stato un rinvio dietro l'altro.

