SEX&SOZZ! SESSO A TUTTA BIRRA SU RADIO DEEJAY CON CHICCO GIULIANI E MARCO LOMONACO - UNO CHE RACCONTA DI CENE DOVE SI MANGIA SUL CORPO DI BELLE SIGNORE, QUELL’ALTRO CHE S’È TROVATO A UNO SCAMBIO DI COPPIE SENZA AVERCI CAPITO UN TUBO (E VI RISPARMIO GLI ESITI). POI C’E’ IL SOLITO CHE SI E’ STUFATO DEL SESSO CON SUA MOGLIE, O CHI PER LEI, MA INTANTO STA IN BRASILE. UN CASINO!

Cristiana Lauro per Dagospia

chicco giuliani 3

Chicco Giuliani e Marco Lomonaco di Radio Deejay si sono scatenati e su Nightcall - in onda da domenica a giovedì a mezzanotte fino alle due - non si parla d’altro se non di sesso. Linee intasate, ovvio, quando i temi sono piccanti funziona così.

Se si supera la staccionata delle pruderie e dell’intransigenza morale, ci si libera. Poi diventa difficile tornare indietro. Una volta che apri bocca e dichiari i tuoi vizi, o le piacevoli abitudini (che non sono la stessa cosa e io le preferisco perché aiutano a vivere meglio), puoi andare avanti e fare di testa tua.

marco lomonaco

Chicco Giuliani e Marco Lomonaco - nottetempo su Radio Deejay con Nightcall - pare abbiano rotto la catena ripetitiva delle lagne di quelli in coda in autostrada e col tema delle confidenze sessuali stanno diventati virali. Sono due settimane che stiamo tutti in cuffia da mezzanotte in poi a sentire ‘sti due che, con la scusa di farci la cortesia pudica di non esagerare, scatenano un terremoto di telefonisti sfrenati su temi hard. Il pubblico, di tutti i generi, fa morire dal ridere perché si capisce che non è programmato. Un a ruota libera delirante, a mio avviso, ma divertentissimo.

C’è una voglia di confidare zozzerie in giro che non potete immaginare! Uno che racconta di cene dove si mangia sul corpo di belle signore, quell’altro che s’è trovato a uno scambio di coppie senza averci capito un tubo (e vi risparmio gli esiti). Poi il classico profilo, già noto, di chi si lamenta di non ne volerne più mezza del sesso con sua moglie, o chi per lei, ma intanto sta in Brasile. Un casino!

Cari ex chierichetti, vale una regola e la state dimostrando con evidenze socio/culturali: Sex&Sozz ironici, senza la minima volgarità, intrattengono e divertono moltissimo. Son sincera, di voi due non lo avrei mai detto e vi seguo da tempo. Ad ogni modo: era ora e va bene così!

