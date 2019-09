SEX WORKER! - IN FRANCIA UN UOMO MUORE D’INFARTO MENTRE FA SESSO DURANTE UN VIAGGIO D'AFFARI E PER I GIUDICI È UN “INCIDENTE DI LAVORO” - LA VICENDA RISALE A SEI ANNI FA, MA SI È TRASCINATA FINO A OGGI PERCHÉ LA FAMIGLIA HA CHIESTO UN RISARCIMENTO. LA DITTA SI ERA OPPOSTA SOSTENENDO CHE FOSSE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PRIVATE (E LO ERA), MA…

In trasferta per questioni di lavoro muore d’infarto mentre ha un rapporto sessuale con una donna nella sua camera di albergo. La tragedia è avvenuta in Francia ed è finita alla ribalta della cronaca perché ha avuto un risvolto giudiziario molto complesso. Per i giudici della Corte d’Appello di Parigi si è trattato di un «incidente di lavoro», di conseguenza la ditta per la quale lavorava sarà costretta a pagare i familiari della vittima.

La sentenza è giunta dopo una lunga controversia legale sul risarcimento tra i familiari di un tecnico della sicurezza defunto e la ditta per la quale l'uomo lavorava. Il decesso risale a sei anni fa quando il lavoratore era deceduto durante un viaggio d’affari fuori sede a seguito di un infarto mentre faceva sesso con una donna conosciuta in zona.

Dopo i funerali, la famiglia dell'uomo ha deciso di chiedere un risarcimento per «incidente di lavoro» ma la ditta, una società di costruzione nel campo delle ferrovie, si è opposta fermamente sostenendo che il loro dipendente era fuori dall'orario di lavoro e, non solo, era impegnato in attività assolutamente private.

