Vivo per miracolo nascosto nel vano carrello di un aereo dopo aver sfidato una temperatura per diverse ore sotto lo zero. L’incredibile vicenda ha visto protagonista un adolescente di 16 anni, scappato dal Kenya e arrivato nei Paesi Bassi, a Maastricht. Lo riferisce il Guardian.

Un'altra terribile storia di un ragazzo, nemmeno maggiorenne, che rischia la vita per sfuggire dalla povertà e cercare un futuro migliore in Europa.

Il 16enne, salito clandestinamente all'aeroporto di Nairobi sul cargo che ha fatto scalo a Istanbul e poi a Stansted nel Regno Unito, è stato ricoverato all'ospedale di Maastricht con una grave forma di ipotermia ma la sua vita non è in pericolo.

«Ha avuto un'enorme fortuna per superare tutto questo - ha detto il portavoce dello scalo olandese -. I voli commerciali raggiungono un'altitudine di circa 38.000 piedi (circa 12 mila metri) e le possibilità di sopravvivenza per i clandestini sono scarse. Chi cerca di nascondersi nel carrello di atterraggio degli aerei spesso muore congelato o per mancanza di ossigeno». La polizia sta inoltre indagando su un possibile traffico di esseri umani.

