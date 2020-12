DAI, SFRUTTIAMO IL CAPITALISMO PER VENDERE IL SOCIALISMO – QUELLA FURBACCHIONA DI ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ METTE IN VENDITA SUL SUO SITO UNA FELPA CON LO SLOGAN “TAX THE RICH” A 65 DOLLARI E VIENE CHIARAMENTE TRAVOLTA DALLE POLEMICHE: “NIENTE SPIEGA MEGLIO L’IDEA DI GIUSTIZIA ECONOMICA CHE SPENDERE 65 DOLLARI PER UNA FELPA” – IL PREZZO È STATO POI RIDOTTO, MA L’OBIETTIVO COME AL SOLITO È STATO COMUNQUE RAGGIUNTO: FAR PARLARE UN PO’ DI SÉ… - VIDEO

(ANSA) - WASHINGTON, DEC 5 - La giovane star dem Alexandria Ocasio-Cortez e' stata attaccata sui social, in particolare dai conservatori, per aver messo in vendita sul website della propria campagna una felpa con lo slogan "Tax the rich" al prezzo di 65 dollari, ridotto a 58 dopo le polemiche.

Uno slogan che richiama la proposta di aumentare le tasse ai piu' ricchi per finanziare il Green New Deal e i programmi sociali. "Con 58 dollari per una felpa non stai tassando i ricchi, stai chiedendo un prezzo esorbitante agli stupidi", ha commentato un utente di Twitter.

"Niente spiega meglio lo slogan 'Io combatto per i piu' deboli' di chiedere 65 dollari per una felpa", gli fa eco un altro. "Alexandria Ocasio-Cortez e' ipocrita, donne svegliatevi, usare il capitalismo per vendere il socialismo e' il massimo", e' un altro attacco. "Niente spiega meglio l'idea di giustizia economica che spendere 65 dollari per una felpa", denuncia Ben Shapiro, autore e conduttore conservatore di successo, suggerendo che gli studenti - uno dei punti di forza elettorale della deputata - farebbero meglio a usare quei soldi per pagare i loro prestiti bancari per il college.

La risposta della deputata dem non si e' fatta attendere: Ocasio-Cortez ha replicato che il prezzo e' giusto perche' la felpa e le t-shirt della sua campagna sono realizzate in Usa da lavoratori sindacalizzati e non dalla manodopera a basso prezzo in Cina, a differenza di quelle di Donald Trump.

