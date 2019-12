SHARK ATTACK! – PAURA PER DUE SUB CHE SONO STATI ATTACCATI DA UNO SQUALO MENTRE ESPLORAVANO L’HABITAT DEL PREDATORE DALL’INTERNO DI UNA GABBIA AL LARGO DELL’ISOLA DI GUADALUPE: IL PESCECANE HA INFILATO LA TESTA TRA LE SBARRE E, NEL TENTATIVO DI LIBERARSI, SI È FERITO ED È MORTO DISSANGUATO – FEROCE LA REAZIONE DEGLI ANIMALISTI… VIDEO

Da "www.corriere.it"

squalo attacca sub in gabbia 7

Nel filmato, registrato nell'isola messicana di Guadalupe, si vede un grande squalo bianco avvicinarsi minacciosamente alla gabbia dei sommozzatori, tentando di infilare il muso all'interno.

Per i sub è un’esperienza adrenalinica, intrapresa ogni anno da migliaia appassionati. Purtroppo non sempre va a finire bene. Come in questo caso. A farne le spese è stato il pescecane.

squalo attacca sub in gabbia 6

A postare il cruento video sui social è stato l’attivista messicano Arturo Islas Allende che denuncia lo sfruttamento di questi animali per scopi ludici. Lo squalo cerca di attaccare i sub nella gabbia ma rimane incastrato con la testa tra le sbarre. Si ferisce e, alla fine, muore dissanguato.

squalo attacca sub in gabbia 5

Allende lamenta il mancato rispetto delle regole da parte di Nautilus Liveaboards e di altri operatori dell'isola di Guadalupe. Così come il mancato controllo da parte delle autorità messicane. Secondo l’attivista, non rispettano le norme sulle aperture di queste gabbie che dovrebbero garantire la sicurezza di squali e subacquei.

squalo attacca sub in gabbia 2 squalo attacca sub in gabbia 1 squalo attacca sub in gabbia 3