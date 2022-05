SHARM EL CHOC! – UNA BAMBINA ITALIANA DI 13 MESI È MORTA DURANTE UNA VACANZA IN EGITTO CON LA FAMIGLIA: È CADUTA DAL BALCONE MENTRE ERA TRA LE BRACCIA DEL PADRE, NEL RESORT DI SHARM EL-SHEIKH CHE AVEVANO SCELTO PER QUALCHE GIORNO DI FERIE – L’UOMO AVREBBE FATTO UN MOVIMENTO IMPROVVISO E HA PERSO IL CONTROLLO DEL CORPO DELLA PICCOLA…

Flavia Buccilli per www.ilcentro.it

SHARM EL SHEIKH

Un tragico volo dal balcone dell’hotel, mentre era tra le braccia del padre, in Egitto. Si è spezzata così, a soli 13 mesi, la vita di una bambina di Pianella. È accaduto mentre la famiglia era in vacanza a Sharm el-Sheikh: doveva essere un momento di relax al mare, lontano dagli impegni e dalla routine quotidiana, e invece i due genitori sono sprofondati in un incubo.

E mentre la disperazione si faceva sempre più profonda, da Pianella i familiari si sono attivati e sono partiti per l’Egitto, per raggiungere la coppia, sostenerla ed occuparsi di tutte le pratiche necessarie.

SHARM EL SHEIKH 1

La notizia si è diffusa subito, in paese, due giorni fa: passando di casa in casa, di negozio in negozio, e la costernazione è stata unanime per l’incidente in cui ha perso la vita la piccola. Si è sperato fino all’ultimo che non fosse così ma poi sono arrivate le conferme, quelle che nessuno avrebbe voluto avere. I dettagli sono tutti da appurare ma sembra che la bimba fosse in braccio al padre, Silvio Maiano. Si trovavano sul balcone, in un resort. Sarebbe bastato qualche movimento imprevisto, un po’ di agitazione, per far perdere il controllo del corpicino al papà. Poi il volo.

