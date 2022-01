SHOW MUST GO ON - TORI YORGEY, GIORNALISTA AMERICANA PER L’EMITTENTE WASZ-TV, È STATA INVESTITA DA UN SUV DURANTE UNA DIRETTA TELEVISIVA – NONOSTANTE LA BOTTA PRESA E LO SPAVENTO, LA DONNA SI È SUBITO RIALZATA, HA AGGIUSTATO LA TELECAMERA E HA RIPRESO LA TRASMISSIONE TRANQUILLIZZANDO LO STUDIO E TUTTI I TELESPETTATORI DA CASA… - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

Il bello della diretta, si usa dire in questi casi. Anche se di “bello” stavolta c’è ben poco, anzi lo spavento è stato grosso per una giovane giornalista di Wasz-Tv. Si tratta di Tori Yorgey, che è stata letteralmente travolta da un suv durante una diretta televisiva: in quel momento si trovava in West Virginia, negli Stati Uniti, ed era in collegamento con lo studio. Il conduttore si è immediatamente spaventato, ma la reazione dell’inviata ha sorpreso tutti.

La giovane giornalista si è infatti rialzata, ha aggiustato la telecamera e ha ripreso la trasmissione tranquillizzando lo studio e tutti i telespettatori da casa. Una tempra invidiabile, oltre che una super professionalità: neanche un incidente del genere l’ha distratta dal suo lavoro.

La giornalista stava riferendo della rottura di una conduttura idrica quando un suv all’improvviso l’ha urtata, facendola sbattere contro la telecamera. “Oh mio Dio, sono appena stata investita da un’auto - ha esclamato mentre non era inquadrata - ma sto bene”.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi sbalorditi del conduttore, andato ovviamente in apprensione dallo studio. Poi però si è tranquillizzato quando la Yorgey lo ha rassicurato sulle sue condizioni. La cosa curiosa è che l’incidente è avvenuto proprio nell’ultima settimana di lavoro della giornalista per l’emittente in West Virginia, dato che a breve tornerà nella sua Pennsylvania per lavorare.

