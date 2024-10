SI AVVICINA L'ORA DELLA VERITÀ PER LA “SANTA” – AL TRIBUNALE DI MILANO È INIZIATA L'UDIENZA PRELIMINARE SUL CASO VISIBILIA, CHE VEDE IMPUTATI PER FALSO IN BILANCIO DANIELA SANTANCHÈ, ALTRE 16 PERSONE E 3 SOCIETÀ – CINQUE PICCOLI AZIONISTI HANNO CHIESTO DI ESSERE AMMESSI COME PARTI CIVILI – I PM CHIEDONO IL RINVIO A GIUDIZIO PER LA MINISTRA, IL COMPAGNO DIMITRI KUNZ E LA SORELLA – LA DECISIONE DEL GUP È ATTESA ENTRO DICEMBRE…

(ANSA) - Sono cinque i piccoli azionisti che hanno chiesto, con due istanze separate, di essere parti civili all'udienza preliminare in corso a Milano davanti alla gup Anna Magelli sul caso Visibilia a che vede imputati per falso in bilancio la ministra Daniela Santanchè e altre 16 persone e tre società. Sulla richiesta dei risparmiatori, guidati da Giuseppe Zeno, promotori per altro anche di una causa civile, il giudice deciderà oggi.

Sempre per oggi è prevista la discussione dei pubblici ministeri Marina Gravina e Luigi Luzi, i quali ribadiranno la loro richiesta di rinvio a giudizio per la senatrice e i suoi computati, tra cui il compagno Dimitri Kunz e la sorella. Inoltre un ex consigliere di una delle società ha chiesto di patteggiare e una posizione è stata stralciata per un legittimo impedimento per motivi di salute. Sono state fissate udienze fino al 26 novembre.

(ANSA) - È iniziata al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, davanti alla gup Anna Magelli, l'udienza preliminare a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altre 16 persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, e per tre società nel filone del procedimento per falso in bilancio sul caso Visibilia, il gruppo fondato dalla senatrice di FdI e dal quale ha dismesso cariche e quote nel 2022.

La ministra, difesa dal legale Nicolò Pelanda, non è presente in aula, mentre c'e' Giuseppe Zeno, per i piccoli azionisti, con l'avvocato Antonio Piantadosi, che chiederanno di costituirsi parti civili e che con un procedimento civile hanno portato ad una ispezione sui conti e alla amministrazione giudiziaria di Visibila Editore spa.

Nei mesi scorsi i pm Marina Gravina e Luigi Luzi hanno inoltrato la richiesta di processo e spetterà al gup decidere sul rinvio a giudizio o meno nelle prossime udienze, probabilmente entro dicembre. Nella prima tranche sulla vicenda Visibilia, che vede imputati, per truffa aggravata all'Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid, Santanchè e altre due persone, tra cui Kunz, e due società, l'udienza preliminare iniziera' il 9 ottobre davanti alla gup Tiziana Gueli.

