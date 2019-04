SI È BEVUTA IL CERVELLO – UNA 40ENNE ISRAELIANA SI NUTRE PER TRE SETTIMANE CON SUCCHI DI FRUTTA E ACQUA, SOTTOPONENDOSI A UNA DRASTICA DIETA ALIMENTARE: LA SIGNORA PERDE 40 CHILI, MA FINISCE IN OSPEDALE CON UN DANNO AL CERVELLO CHE PER I MEDICI È IRREVERSIBILE – IL PROBLEMA CEREBRALE È STATO CAUSATO DA…

Da "www.tio.ch"

succo frutta

Una dieta dimagrante alternativa è stata fatale per una 40enne israeliana. La donna, che si è nutrita per tre settimane con solo succhi di frutta e acqua, ha perso 40 chili ma è finita in ospedale con danni al cervello, causati da uno squilibrio di sali minerali.

Sotto osservazione da tre giorni, i dottori di Tel Aviv pensano che il suo stato sia irreversibile.

Lo riporta Ha Hadashot 12. Il quotidiano sottolinea anche come in Israele non vi sia l'obbligo di qualifica per i terapisti che operano nell'ambito della salute .

danno cerebrale

La 40enne sarebbe stata ricoverata per iponatriemia, ovvero una “intossicazione da acqua”, con bassi livelli di sodio nel sangue. Questi sintomi si verificano comunemente nelle persone che bevono molta acqua durante il recupero da disturbi gastrici senza sostituire gli elettroliti.

Al Corriere della Sera, Stefano Erzegovesi, responsabile del Centro disturbi alimentari all’Ospedale San Raffaele di Milano, ha spiegato che «il digiuno, come tutti i meccanismi ancestrali, muove intense energie, fisiche e mentali, che vanno ascoltate e capite con attenzione e consapevolezza.

succo di frutta

Da un lato può essere un’incredibile risorsa di autoguarigione ma, dall’altro, se portato avanti in maniera rigida e persistente, può essere una delle concause più insidiose della sofferenza mentale in corso di anoressia nervosa.

succo di carota

Se non ascoltiamo i nostri limiti e ci illudiamo di poter proseguire a oltranza col digiuno, cominciamo a soffrirne gli effetti mentali: tristezza, irritabilità, sbalzi d’umore e, soprattutto, silenziose e invadenti ossessioni per tutto quanto riguarda il cibo, il peso e l’alimentazione. Fino agli squilibri estremi descritti sopra».

succo arancia succhi di frutta