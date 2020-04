30 apr 2020 17:53

SI COMINCIA: UN UOMO HA TENTATO IL SUICIDIO DAVANTI ALLA SEDE DELLA CARITAS DELL’ESQUILINO, A ROMA – SI È TAGLIATO LA GOLA CON UN PICCOLO TEMPERINO METALLICO E HA PERSO MOLTO SANGUE, MA ALCUNI POLIZIOTTI IN SERVIZIO LO HANNO SALVATO IN TEMPO E PORTATO IN OSPEDALE – NELLA CAPITALE CI SONO 20 MILA FAMIGLIE IN PIÙ CHE CHIEDONO AIUTO PERCHÉ NON HANNO DI CHE MANGIARE…