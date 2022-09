4 set 2022 08:17

SI È COSTITUITO MIRKO TAMMARO, IL 26ENNE CHE A FOGGIA HA UCCISO PER STRADA ANDREA GAETA, FIGLIO DEL PRESUNTO BOSS FRANCESCO – È ACCUSATO DI OMICIDIO VOLONTARIO ED È STATO INTERROGATO A LUNGO - LA RICOSTRUZIONE: I DUE AVEVANO LITIGATO VENERDÌ SERA PER UNA RAGAZZA. TUTTO SEMBRAVA FINITO LÌ, E INVECE DOPO QUALCHE ORA TAMMARO HA RAGGIUNTO LA VITTIMA E GLI HA SPARATO, MENTRE ERA IN AUTO E INSIEME AD ALTRI AMICI