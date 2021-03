22 mar 2021 16:50

SI PUO' RISCHIARE LA VITA DI UN FIGLIO PER UN SELFIE? - UN 25ENNE È STATO ARRESTATO PER AVER MESSO IN PERICOLOSO LA VITA DI SUA FIGLIA DI 2 ANNI DOPO ESSERE ENTRATO NEL RECINTO DEGLI ELEFANTI DELLO ZOO DI SAN DIEGO: L’ANIMALE LI HA CARICATI E LO SCIROCCATO, NEL TENTATIVO DI METTERSI IN SALVO, HA LASCIATO CADERE LA BAMBINA A TERRA A POCHI METRI DALLE ZAMPE DEL PACHIDERMA – L’UOMO RIMARRÀ IN CARCERE E… - VIDEO